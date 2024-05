Rozprawisz się z cholesterolem i bezsennością. Wystarczy szklanka dziennie

Opracowanie Aleksandra Tokarz

Ma wyrazisty smak, a do tego orzeźwia, pobudza i dostarcza szeregu cennych dla zdrowia witamin i minerałów. Wielu bez ogródek nazywa go „prozdrowotnym cudem”. Najczęściej ląduje na stołach cukrzyków, nadciśnieniowców i przyszłych mam. Na co dzień sięgać powinien po niego jednak każdy. Na co pomaga picie soku z wiśni? Wystarczy szklanka dziennie, by w mig zauważyć różnicę.