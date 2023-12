Skrzydłokwiat zimą: Jak o niego zadbać?

Jak zadbać o skrzydłokwiat zimą? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ponieważ akurat nasz domowy egzemplarz tę porę roku może znosić bez większych zmian i nadal prezentować się okazale. Jedyne, co trzeba zrobić, to zmniejszyć częstotliwość podlewania, ponieważ potrzebuje zdecydowanie mniej wilgoci. Dawkę wody należy zmniejszyć i dostosować częstotliwość jej podawania tak, aby podłoże było jedynie odrobinę wilgotne. Wtedy też w zasadzie nie powinno się nawozić skrzydłokwiatu, ale są odstępstwa od tej reguły.

Więcej zabiegów pielęgnacyjnych trzeba wykonać, kiedy gołym okiem widać, że kondycja skrzydłokwiatu daleka jest do ideału. Wtedy nasza roślina, co prawda, wymaga specjalnej opieki, ale nietrudno sprostać jej wymaganiom.

Zestaw ratunkowy dla skrzydłowiatu

Zima za oknem, a skrzydłokwiat niedomaga? Czas porządnie się nim zająć. Co najpierw trzeba zrobić? Choć roślina w zasadzie preferuje mniejsze dawki światła słonecznego, to zimą i tak jest go jak na lekarstwo, więc umieszczenie doniczki ze skrzydłokwiatem bliżej okna na pewno mu wyjdzie na dobre. Z drugiej strony, taka zmiana może sprawiać, że pojawią się kolejne problemy. Jeśli już zdecydowaliśmy się na ten ruch, to trzeba uważać na przeciągi, które mogą być niebezpieczne dla naszej rośliny.

Z drugiej strony przeniesienie skrzydłokwiatu na parapet spowoduje, że włączony kaloryfer drastycznie zmniejszy wilgotność powietrza. Czym to może skutkować? Przede wszystkim zasychaniem końcówek liści, które jest procesem nieodwracalnym, ale można jemu łatwo zaradzić. Jak podnieść wilgotność powietrza w pomieszczeniu, aby nie szkodzić skrzydłokwiatowi? Można zrobić to na co najmniej trzy sposoby:

roślinę można zraszać wodą, ale trzeba uważać, żeby nie moczyć kwiatów,

ustawić doniczkę na tacce wypełnionej wodą i kamieniami,

zainwestować w nawilżacz powietrza.

Nawożenie skrzydłokwiatu? Oto wskazówki!

Utarło się przekonanie, że rośliny doniczkowe nie potrzebują nawożenia zimą. Jest w tym trochę prawdy, ale jeśli widzimy, że np. nasz skrzydłokwiat wygląda nieco gorzej lub kwitnie, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby go zasilić. Trzeba jednak dostosować preparaty, które używamy do tego celu. Większość z nich zawiera trzy składniki: azot, fosfor i potas. Pierwszy z nich odpowiada za intensywny wzrost, natomiast pozostałe dwa wzmacniają kondycję roślin. Dlatego zimą lepiej sięgać po nawozy, które zawierają potas i fosfor, albo skorzystać z domowych preparatów, np. nawóz z banana sprawdzi się w tej roli idealnie.

Można również wzmocnić nasz skrzydłokwiat witaminami, które poprawią jego kondycję i łatwiej zniesie zimę. Do tego celu można skorzystać z tabletek musujących z witaminami z grupy B. Jak dozować taki preparat? Wystarczy jedną pastylkę rozpuścić w litrze wody i podlewać taką mieszanką skrzydłokwiat raz w miesiącu.

