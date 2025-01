Szklanka na drodze to zimowa zmora

Nie potrzeba specjalnych i szczegółowych alertów, aby móc stwierdzić, że śliskie chodniki i podjazdy stwarzają realne zagrożenie dla pieszych i kierowców. O wypadek nietrudno nawet na własnej posesji. Zimą wystarczy jeden krok, by narazić się na bolesny upadek skutkujący stłuczeniami, a nawet złamaniami. Szczególne problemy z poruszaniem się mają osoby starsze i z niepełnosprawnościami. Zadbajmy o to, by nasza posesja była bezpieczna zarówno dla nas, jak i dla naszych gości.