Chociaż wydaje się to nieprawdopodobne, to zimą papierowy pilniczek do paznokci może okazać się jedną z niezbędnych rzeczy w samochodzie. Przyda się podczas kryzysowej sytuacji z wycieraczkami, pomoże pozbyć się zabrudzeń i zapobiegnie smugom na szybie. Co trzeba z nim zrobić?

Zdjęcie Pilniczek do paznokci może pomóc w walce z brudnymi wycieraczkami / 123RF/PICSEL