Serek wiejski - wartości odżywcze

Serek wiejski to mieszanka twarogu ze słodką śmietanką i dodatkiem soli. Znany jest z tego, że nie kosztuje dużo i dostępny jest w praktycznie każdym sklepie spożywczym. Przez to, że zawiera sporo białka, wapnia i witaminy A stał się ulubieńcem osób, które dbają o linię. I to właśnie one nadały mu drugie życie, wykorzystując go w różnego rodzaju przepisach.

Niska kaloryka i dużo błonnika

Kolejną zaletą serka wiejskiego jest to, że ma niewiele kalorii. Na 100 g tego produktu przypada zaledwie 97 kcal, a to oznacza, że w opakowaniu (200 g) jest ich zaledwie około 200g. To naprawdę bardzo niewiele, zważając na to, że zawiera dużą ilość białka, które wspomaga metabolizm. Ma również niski indeks glikemiczny, co przekłada się na to, że zawarte w nim substancje wolno uwalniają się do organizmu. Jego spożycie nie grozi więc wyrzutami insulinowymi. To sprawia, że jest idealny dla osób chorych na cukrzycę.

Serek wiejski w kuchni

Jako że serek wiejski ma naprawdę wiele zalet, znalazł on swoje zastosowanie jako składnik wielu dań. Nie chodzi jednak o kanapki, pasty czy sałatki. Niespodzianką może być to, że ten produkt sprawdzi się również w daniach na ciepło zarówno na słono, jak i na słodko. Można z niego zrobić placuszki, spód do pizzy czy nawet zdrowszą wersję tortilli. A co jest w tym wszystkim najlepsze? Że to nie tylko zdrowe, ale niesamowicie proste i pyszne dania!

Oto kilka przykładowych przepisów:

Spód do pizzy z serka wiejskiego

Składniki:

serek wiejski wysokobiałkowy 200g

szczypta soli

szklanka mąki

Przygotowanie:

Do miski dodaj serek wiejski, szczyptę soli i mąkę. Całość najpierw ugnieć widelcem, a potem dłonią. Powstałą masę przełóż na papier do pieczenia na blaszce i uformuj z niej dowolny kształt. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do 230 st. C z termoobiegiem i piecz 15 minut. Po tym czasie posmaruj pizzę sosem pomidorowym i dodaj ulubione dodatki. Wstaw tak przygotowaną pizzę do piekarnika ponownie i zapiekaj jeszcze przez 7 minut.

Z serka wiejskiego można przygotować wyśmienity spód do pizzy 123RF/PICSEL

Wrapy z serka wiejskiego

Składniki:

serek wysokobiałkowy 200g

jedno jajko

ulubione przyprawy

Przygotowanie:

Do kielicha blendera wrzuć serek wiejski, dodaj jajko i przyprawy. Zmiksuj wszystko na gładką masę. Przelej masę na papier do pieczenia wyłożony na blaszce i uformuj wybrany przez siebie kształt. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do 180 st. C i piecz przez 20-30 minut, dopóki ciasto nie będzie przyrumienione. Dodaj ulubione dodatki i złóż na pół tak, jak torille.

Placuszki z serka wiejskiego

Składniki:

opakowanie serka wiejskiego 200g

2 jajka

pół szklanki mąki

łyżeczka proszku do pieczenia

łyżeczka cukru wanilinowego

Przygotowanie:

Ubij w misce jajka z cukrem, a następnie dodaj resztę składników do uzyskania jednolitej masy. Rozgrzej patelnię i smaż na niej placuszki. Upieczone placuszki podawaj z owocami sezonowymi, cynamonem, cukrem lub dżemem.

