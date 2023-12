Zioła prowansalskie: Czym dokładnie są?

Zioła prowansalskie, jak sama nazwa już sugeruje, pochodzą z południa Francji i tam zostały skomponowane oraz wykorzystywane do przygotowywania różnorakich dań. Co można w mieszance znaleźć? Najczęściej to kompilacja rozmarynu, bazylii, tymianku, szałwii, mięty, cząbru, oregano i majeranku. Niekiedy, w zależności od regionu albo państwa, do ziół prowansalskich mogą zostać dodane również inne składniki, np. lawenda. Niezależnie od składu taka kompozycja ziół nie tylko podkreśla smak przygotowywanych potraw, ale również regularne stosowana może przysłużyć się zdrowiu. W jaki sposób? Przyjrzyjmy się.

Reklama

Sprawdź: Makowiec japoński z gotowej masy makowej - idealnie wilgotny i pyszny. Poznaj przepis

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pachnące olejki i zioła. Mają wiele zastosowań Interia.tv

Co można znaleźć w ziołach prowansalskich?

Aby odkryć tajemnicę działania ziół prowansalskich, warto sprawdzić, jakie właściwości mają poszczególne zioła.

Rozmaryn - jego stosowanie może załagodzić bóle żołądka, a także usprawnić procesy trawienia.

- jego stosowanie może załagodzić bóle żołądka, a także usprawnić procesy trawienia. Bazylia - pobudza żołądek do pracy poprzez wydzielanie soków. Polepsza trawienie i wzmaga apetyt.

- pobudza żołądek do pracy poprzez wydzielanie soków. Polepsza trawienie i wzmaga apetyt. Tymianek - działa przeciwzapalnie i antybakteryjnie. Pomocny przy schorzeniach górnych dróg oddechowych.

- działa przeciwzapalnie i antybakteryjnie. Pomocny przy schorzeniach górnych dróg oddechowych. Szałwia - wykazuje się silnym działaniem przeciwzapalnym i pomaga pozbyć się bakterii.

- wykazuje się silnym działaniem przeciwzapalnym i pomaga pozbyć się bakterii. Mięta - koi nerwy i pobudza układ trawienia do prawidłowej pracy.

- koi nerwy i pobudza układ trawienia do prawidłowej pracy. Cząber - sprawdza się w przeziębieniach, pomaga na schorzenia układu moczowego.

- sprawdza się w przeziębieniach, pomaga na schorzenia układu moczowego. Oregano - polecany jest na zgagę, niestrawność oraz wzdęcia.

- polecany jest na zgagę, niestrawność oraz wzdęcia. Majeranek - działa rozkurczowo oraz sprawdzi się w przypadku łagodzenia dolegliwości żołądkowych.

Kto powinien sięgać po zioła prowansalskie?

Zdjęcie Uprawiasz zioła na parapecie? Z nich można przyrządzić mieszankę prowansalską / 123RF/PICSEL

Zioła prowansalskie są polecane dla wszystkich, którzy lubują się w kuchni francuskiej. Mieszanka ziół może doskonale podkreślić smak mięs, ale także gulaszy, zup czy dań grillowych. Po składniki można sięgać zarówno do marynowania, ale sprawdzą się również w surówkach jak i sałatkach. Oczywiście, po zioła prowansalskie powinien sięgnąć każdy, komu leży na sercu kondycja zdrowia. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z nich wtedy, kiedy przygotowujemy farsze, przyrządzamy ryby lub po prostu gotowana potrawa ma nijaki smak. Zioła prowansalskie mogą być również nieocenione podczas śniadania: wystarczy dodać je do twarogu lub jajek, a takie danie będą miały o wiele lepszy smak.

Dlaczego warto sięgać po zioła?

Nowe doświadczenia kulinarne to nie jedyna zachęta, która powinna nas skłonić po zioła prowansalskie w kuchni. Wiadomo, że najlepiej wpływają na układ pokarmowy, więc tym, którzy często się z nimi borykają, powinny służyć jak najczęściej. To także obowiązkowa przyprawa wtedy, kiedy lubujemy się w potrawach tłustych i ciężkostrawnych. Warto to przemyśleć już, teraz kiedy planujemy również dania na Boże Narodzenie, ponieważ obecność ziół przyspiesza trawienie, a wtedy nasze żołądki są bardzo narażone na przejedzenie wigilijnymi smakołykami.

Zioła prowansalskie warto również stosować jako alternatywa dla soli, która jak wiadomo, w nadmiarze szkodzi naszemu zdrowiu. Jej duża ilość sprzyja podwyższonemu cholesterolowi oraz nadciśnieniowi tętniczemu. Dlatego zioła prowansalskie polecane są wszystkim tym, którzy borykają się z chorobami serca.

Warto wspomnieć o jednej kwestii. Aby jak najwięcej czerpać z dobrodziejstwa ziół prowansalskich, najlepiej dodawać je na sam koniec gotowania, gdyż zbyt długa obróbka cieplna wpływa niekorzystnie zarówno na ich smak, jak i właściwości zdrowotne.

Polecamy: Doskonała ryba na świąteczny stół. Wyborna w smaku i bardzo zdrowa