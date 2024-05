Śmiało zastąpi kawę. Wymiata toksyny i dodaje "kopa"

Młody jęczmień już od dawna przestał być nowinką żywieniową, ponieważ doskonale jest znany w środowisku dietetyków. Można go kupić bez problemu na aukcjach internetowych oraz w sklepach ze zdrową żywnością. Jeśli nie mieliśmy do tej pory okazji, aby spróbować tego specyfiku: czas to zmienić. Napój z młodego jęczmienia zaliczany jest poza tym do superfood, więc to kolejny powód do tego, aby go przynajmniej skosztować.