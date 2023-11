Jednym z ciekawszych rozwiązań na rynku jest aplikacja Rossmann GO, która pozwala na otrzymanie rabatu za zakupy w wysokości 5 proc. Rzecz jasna, żeby skorzystać z promocji, musimy spełnić kilka warunków.

Co zrobić, by otrzymać rabat 5 proc. w sklepach Rossmann?

Przede wszystkim należy pobrać aplikację Rossmann GO i po jej uruchomieniu wybrać opcję "Rossmann GO. Samoobsługowe zakupy". Warunkiem koniecznym jest również wyrażenie zgody na śledzenie swojej lokalizacji lub zeskanowanie specjalnego kodu QR, znajdującego się w każdej drogerii.

Aplikację możemy pobrać przez sklep Play - dla telefonów z systemem Android oraz przez App Store - dla telefonów z systemem iOS.

Zdjęcie Aplikacja Rossmann GO pozwala na uzyskanie zniżki / 123RF/PICSEL

Spełnianie warunków promocji - krok po kroku

Po wykonaniu tej czynności otrzymamy dostęp w aplikacji do funkcji skanowania kodów kreskowych tych produktów, którymi akurat jesteśmy zainteresowani. Zeskanowane produkty, które chcemy kupić, wystarczy umieścić w koszyku i udać się do kasy samoobsługowej. Co ważne - rabat w wysokości 5 proc. możemy otrzymać wyłącznie podczas płacenia za zakupy w kasie samoobsługowej, a nie w standardowej kasie z obsługą personelu.

Zdjęcie W drogeriach Rossmann udostępniono klientom darmowe WiFi / 123RF/PICSEL

Gdy w kasie samoobsługowej zeskanujemy nasze produkty należy wybrać jedną z opcji płatności dostępnych w aplikacji - płatność w smartfonie za pomocą BLIK lub przypisanej do smarftona karty płatniczej, Apple Pay lub GPay. Druga możliwość to zapłacenie przy kasie samoobsługowej - "przez zeskanowanie zbiorczego kodu kreskowego wygenerowanego po wybraniu wszystkich produktów".

Jeśli spełnimy wyżej wymienione warunki, możemy liczyć na rabat w wysokości 5 proc. na całe zakupy. Ponadto sieć sklepów Rossmann informuje, że: "Aby ułatwić i przyspieszyć korzystanie z Rossmann GO w drogeriach udostępniono klientom darmowe WiFi, niewymagające podania hasła, a jedynie akceptacji regulaminu korzystania".

