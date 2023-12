Jakie właściwości posiada proszek do pieczenia?

Proszek do pieczenia, jak sama nazwa wskazuje, używany jest m.in. do spulchniania chleba i ciast podczas ich wypiekania, z kolei dodany do wołowiny i kurczaka sprawia, że mięso staje się kruche. Jednak tym razem skupimy się na innym zastosowaniu proszku do pieczenia, który jak się okazuje, jest doskonałym detergentem do prania.

Zacznijmy od tego, że w sieci możemy znaleźć mnóstwo "cudownych" zastosowań różnego rodzaju składników używanych w gastronomii i znajdujących się w większości domów. Niestety spora część z nich po prostu nie działa tak, jak byśmy tego oczekiwali.

Jednak w przypadku zastosowania proszku do pieczenia podczas prania odzieży z całą pewnością i przekonaniem możemy napisać - to faktycznie działa!

Zatem jakimi właściwościami charakteryzuje się proszek do pieczenia podczas dodania go do prania? Otóż działa odplamiająco i wybielająco, a w dodatku kosztuje około jednej złotówki.

Dlaczego warto dodać proszek do pieczenia podczas prania odzieży?

Jeśli borykamy się z trudnymi do usunięcia plamami i nie chcemy korzystać z mocnych chemicznie detergentów, warto sięgnąć po proszek do pieczenia. Rzecz jasna, to, czy plama całkowicie zniknie, zależy od tego, z czego powstała i jak mocno wsiąknęła w tkaninę. Jednak z pewnością proszek do pieczenia dodany do prania niezwykle pomaga w pozbyciu się uporczywych plam.

To jednak nie koniec jego zalet. Proszek do pieczenia działa również jak bezpieczny wybielacz. Jeśli twoje firanki są pożółkłe lub szare, sprawdź, jaki efekt uzyskasz po dodaniu proszku do pieczenia podczas ich prania. Firanki zrobią się wyraźnie bielsze.

Jak się do tego zabrać? Wystarczy, że dwie saszetki proszku do pieczenia wsypiemy do komory pralki przeznaczonej na detergenty czyszczące, jak klasyczny proszek do prania. Następnie wybieramy odpowiedni program do prania i czekamy cierpliwie na efekty. Proszek do prania można również zmieszać z odpowiednim środkiem do prania odzieży.

