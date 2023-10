Spis treści: 01 Czas gotowania buraków

Czas gotowania buraków

Gotowanie dojrzałych buraków jesienią lub zimą potrafi solidnie przetestować cierpliwość domowników. Do wody wkładamy je w całości, bez obierania skórki, by podczas gotowania wytraciły jak najmniej składników odżywczych.

Pozostawienie jej na warzywach zapewnia im także zachowanie głębokiego koloru. Im starsze i większe okazy wybierzemy, tym więcej czasu spędzą w garnku. Szacowany czas wynosi godzinę, jednak bywa, że ugotowanie buraków trwa dłużej. Sprytny patent pozwala uzyskać idealnie miękkie warzywo już w 30 minut. To nie tylko oszczędność prądu i gazu, ale także szansa na szybsze wyrobienie się z obiadem.

Gotowanie buraków metodą na dwa garnki

Składniki:

1 kg świeżych buraków średniej wielkości

1 łyżka cukru

skórka z chleba razowego

Dodatkowo:

dwa średniej wielkości garnki

1,5 l wrzątku

1,5 l lodowatej wody

zapas kostek lodu

Przygotowanie:

Buraki delikatnie myjemy miękką stroną gąbki. Zbyt mocne szorowanie mogłoby uszkodzić skórkę, w której kryją się liczne cenne składniki. Tak przygotowane warzywa wkładamy do garnka, dodajemy skórkę z chleba oraz cukier. Całość zalewamy wrzątkiem, pilnując, by woda całkowicie je zakryła. Gotujemy buraki na niewielkim ogniu przez ok. 30 minut. W razie potrzeby należy uzupełnić wrzątek w garnku. Po upływie wyznaczonego czasu odcedzamy buraki, a następnie natychmiast przekładamy je do garnka z lodowatą wodą oraz kostkami lodu. W zimnej kąpieli powinny poleżeć przez 15-20 minut. Na tym etapie doznają "szoku" termicznego i zmiękną jeszcze bardziej, bez konieczności dalszego podgrzewania. Kiedy minie ostatnia minuta oczekiwania, wyciągamy buraki z wody, obieramy ze skórki i wykorzystujemy w domowej kuchni.

Dieta obfitująca w buraki

Dorodne buraki możemy włączyć do diety pod przeróżnymi postaciami. Bez problemu znajdziemy przepisy kuchni tradycyjnej lub bardziej nowoczesne rozwiązania, które sugerują użycie korzenia, a nawet liści. Młody burak doskonale sprawdza się w zupach, sałatkach, daniach mięsnych i warzywnych oraz, co ciekawe, wegańskich i wegetariańskich deserach. Dietetycy sugerują, by zajadać się nim także na surowo, po wcześniejszym wyszorowaniu i obraniu ze skórki. Ciekawym pomysłem na zachowanie licznych właściwości warzywa na dłużej będzie również wyciśnięcie soku.

