Spryskaj tym wnętrze piekarnika. Domowa mikstura działa cuda

Czyszczenie wnętrza piekarnika nie należy do najprzyjemniejszych zajęć. Bywa, że przylepiony do kratek tłuszcz nie chce zniknąć, mimo uporczywego szorowana. Co zrobić, by szybko i sprawnie uporać się z zaschniętym brudem? Warto zastąpić dostępne w sklepach środki czyszczące i odtłuszczające, domową miksturą. Działa skutecznie jak nic innego. Dzięki niej wnętrze piekarnika błyszczy!

Zdjęcie Czyszczenie wnętrza piekarnika nie jest prostym zadaniem / 123RF/PICSEL