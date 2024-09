Stosuj raz w miesiącu. Liście skrzydłokwiatu będą błyszczące, a kwiaty dorodne

Trudno się dziwić, że na uprawę skrzydłokwiatu w domu decyduje się coraz więcej miłośników roślin doniczkowych. Pięknie kwitnie, jest elegancki i nie przysparza wielu problemów pielęgnacyjnych. Zdarza się jednak, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć, a jego liście tracą intensywną zieleń. W takiej sytuacji trzeba działać od razu. Zamiast do sklepu ogrodniczego, udaj się do spożywczaka. Znajdziesz tam bogaty w składniki odżywcze nawóz, który pobudzi roślinę do wzrostu i kwitnienia.