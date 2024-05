Jagody acai — co to za owoc?

Najlepiej czują się w wilgotnym i tropikalnym klimacie. Do spożycia nadają się w krótkim czasie od zbiorów, co ogranicza możliwości transportu do innych krajów. Z tego względu w Polsce jagody acai dostępne są głównie w formie przetworzonej.

Mimo że w naszym kraju nie znajdziemy owoców w formie surowej, mamy szerokie pole manewru, by włączyć jagody acai do diety. Dostępne są w różnych wariantach, więc łatwo znajdziemy wersję, którą najwygodniej będzie nam użyć w codziennych posiłkach.

Kapsułki i suplementy: Zawierające ekstrakt z jagód acai, łatwe do przyjmowania na co dzień jako część codziennej suplementacji i zbilansowanej diety.

Sok: Dostępny jest najczęściej w sklepach ze zdrową żywnością, często w postaci skoncentrowanej. Warto spożywać go w ilości 30 ml pół godziny przed posiłkiem. Można wymieszać go z wodą lub innym sokiem owocowym.

Jagody acai są skarbnicą składników odżywczych, co czyni je niezwykle wartościowym dodatkiem do diety . Przedstawiamy najważniejsze właściwości owoców, których ojczyzną jest daleka Amazonia.

Spożywanie jagód acai to jeden ze sposobów na wzmocnienie układu odpornościowego, który zyskuje dodatkową energię w walce z infekcjami. Okazuje się, że pomagają obniżać podwyższony poziom cholesterolu, co jest zbawienne dla układu krążenia. Wspierają przemianę materii i usuwanie z organizmu toksyn, dzięki czemu stają się sprzymierzeńcem skutecznego odchudzania.

Do tej pory nie przeprowadzono wystarczających badań nad wpływem spożywania owoców podczas ciąży i karmienia piersią. Z tego względu lepiej zrezygnować z suplementacji lub włączenia jagód do posiłków. Ostrożne powinny być również osoby z chorobami nerek. Ze względu na wysoką zawartość potasu i witaminy C, mogą nie działać korzystnie. W takich przypadkach zawsze warto skonsultować się z lekarzem przed wprowadzeniem do diety nowego produktu.