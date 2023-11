Zimowanie supertunii w temperaturze powyżej 10 st. C sprawia, że roślina zaczyna chorować i szybko obumierać.

Bezpiecznym momentem na rozpoczęcie nawożenia rośliny jest czas, w którym długość jej pędów osiąga 4-5 cm długości.

Szanse na przezimowanie supertunii są niewielkie - często nie udaje się to nawet doświadczonym ogrodnikom. Jeśli nawet odniesiemy sukces, w kolejnym roku roślina nie zakwitnie zbyt bujnie ani obficie.

Sadzenie surfinii

Przed sadzeniem supertunii warto odwiedzić centrum ogrodnicze, by zakupić żyzną, kwaśną oraz przepuszczalną glebę. Optymalne podłoże powinno oscylować wokół 5 pH. Kolejny krok polega na wyborze odpowiedniej doniczki. Ważne, by miała specjalne otwory w dnie, które umożliwią odprowadzanie wody i ochronią korzenie przed ryzykiem gnicia.

Podstawowy drenaż możemy także poprawić za pomocą warstwy keramzytu, żwiru lub drobnych kamyczków. Sadzenie rośliny zaczynamy od wyjęcia jej z oryginalnej doniczki, a następnie umieszczamy w nowym pojemniku. Pamiętajmy, by sadzonki nie wkładać do ziemi zbyt głęboko, ani za płytko. Zarówno jeden, jak i drugi błąd osłabiają korzenie.

Jak dbać o petunie zwisające

Zdjęcie Supertunia zachwyca barwnymi kwiatami / 123RF/PICSEL

Wymagający polski klimat bywa prawdziwym wyzwaniem dla supertunii. Ogrodnicy zalecają, by wynosić wypielęgnowane okazy na balkony lub tarasy dopiero po całkowitym ustaniu ryzyka pojawienia się przymrozków. Optymalna pora przypada dopiero na połowę maja. Surfiniom niestraszne jest przebywanie w pełnych promieniach słońca. Wręcz przeciwnie. Uwielbiają południową ekspozycję oraz silnie nasłonecznione miejsca.

Do jakiego kroku pielęgnacyjnego warto szczególnie się przyłożyć, by supertunia zachwyciła bujnym rozkwitem? Floryści wskazują na regularne podlewanie. W lecie powinniśmy pamiętać o tej czynności nawet dwa razy dziennie - w porze porannej oraz wieczornej. Sama woda nie wystarczy jednak do wydobycia z pąków pełni kolorów. Pomocne okazują się płynne nawozy, przeznaczone specjalnie do uprawy roślin balkonowych. Specjaliści doradzają także, by na bieżąco pozbywać się uschniętych oraz przekwitłych kwiatostanów. Nie zachwycają wyglądem, a dodatkowo stanowią zbyteczny ciężar dla rośliny.

Zabezpieczanie supertunii przed zimą

Balkony udekorowane bujnymi i wielobarwnymi roślinami, wraz z nadejściem sezonu jesienno-zimowego zaczynają tracić swój iście bajkowy wygląd. Miłośnicy supertunii zastanawiają się nad możliwością przezimowania ulubionego okazu w domu. Część osób planuje zebranie nasion, a następnie samodzielne ich wysianie, by wiosną zebrać zapas nowych sadzonek.

Okazuje się jednak, że w warunkach domowych zadanie będzie wyjątkowo trudne, a w wielu przypadkach zwyczajnie niemożliwe do wykonania. Czy da się w jakikolwiek sposób przezimować supertunię do wiosny? Żywotność petunii kaskadowej przedłużymy, trzymając ją w chłodnym oraz jasnym pomieszczeniu. Świetnie sprawdzą się wszelkiego rodzaju pomieszczenia gospodarcze, np. garaż z oknem, komórka, piwnica czy strych.

Zimowanie rośliny w warunkach domowych

Zdjęcie Supertunię zabieramy z balkonu przed pierwszymi przymrozkami / 123RF/PICSEL

Jeśli zdecydujemy się na przechowanie rośliny wewnątrz domu lub mieszkania, pamiętajmy o ograniczeniu podlewania. Wystarczy robić to sporadycznie, nie dopuszczając do całkowitego zaschnięcia rośliny. Pamiętajmy, by optymalna temperatura pomieszczenia, w którym rezyduje supertunia oscylowała wokół 10 st. C. Dopiero pod koniec zimy lub na początku wiosny możemy przenieść okaz do miejsca, w którym temperatura sięga 16 st. C.

Przedwiośnie to także idealny moment na przeprowadzenie cięcia pielęgnacyjnego oraz wznowienie regularnego i dość częstego podlewania. Nadejście kwietnia jest jasnym sygnałem do ponownego wprowadzenia nawozów. Warto zwrócić uwagę, by wybrany produkt obfitował w żelazo. Doświadczeni ogrodnicy stawiają sprawę jasno. Przezimowanie supertunii w warunkach domowych jest bardzo trudne, ale niekoniecznie niemożliwe. Jeśli jednak nie czujemy się na siłach, lepszym rozwiązaniem będzie nabycie nowej sadzonki w sezonie.

