"Fastigiata" to odmiana kolumnowa grabu pospolitego, która wywodzi się z Niemiec. Charakteryzuje się zwartym pokrojem, który odznacza się smukłą i regularną sylwetką. Dorasta do 15 metrów wysokości, a roczny przyrost tego drzewa wynosi od 20 do 40 cm.



Dzięki swojej charakterystycznej sylwetce, z pionowo rosnącymi gałęziami, "Fastigiata" idealnie komponuje się z ogrodowym krajobrazem, a jednocześnie nadmiernie go nie zacienia.



Jesienią ciemnozielone liście tej rośliny przebarwiają się na złocisto-żółty kolor, dzięki czemu nasz ogród wygląda spektakularnie o tej porze roku.