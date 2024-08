Czy w upał można kosić trawę?

Żar lejący się z nieba, idealnie błękitne niebo i temperatury sięgające zenitu. Jak niekorzystne warunki wpływają na wypielęgnowany trawnik wokół domu lub w ogrodzie? Okazuje się, że upał spowalnia naturalny wzrost trawy. Nie oznacza to jednak, że na wiele miesięcy możemy schować kosiarkę w najdalszym zakamarku garażu. Skracanie murawy jest ważne, ponieważ nie dopuszcza do zakwitnięcia źdźbeł trawy.

Jeśli tak się stanie, palące słońce szybko wysuszy darń, a jej odbudowanie będzie wiązało się nie tylko z czasem i wysiłkiem, ale także licznymi kosztami. Jak kosić trawę w upały? Pamiętajmy, by nie przycinać jej zbyt krótko, gdyż zaburzymy prawidłowe pobieranie składników odżywczych z gleby. Przyjęta zasada mówi, by skracać ogólną wysokość o ok. 30%. Oznacza to, że przystrzyżone źdźbła powinny mieć nadal 3-4 cm. Przed przystąpieniem do koszenia upewnijmy się także, że ostrza w kosiarce się nie stępiły. Jedynie w pełni naostrzone nie uszkodzą darni, powodując zwiększoną transpirację wody.

Pielęgnacja trawnika - prosty trik

Równo przycięty i odświeżony trawnik wymaga jeszcze jednej czynności. Mowa o porządnym nawodnieniu. Zanim jednak odkręcimy wąż ogrodowy lub przyniesiemy konewki i wiadra pełne wody, upewnijmy się, że gleba na pewno tego potrzebuje. W tym celu możemy wykorzystać prosty patent, doskonale przetestowany przez ogrodników. Potrzebujemy jedynie śrubokrętu, z którym udamy się do przystrzyżonej murawy. W kolejnym kroku wbijamy narzędzie w ziemię i obserwujemy efekt.

Jak podlewać trawnik latem, by nie wyrządzić mu krzywdy? 123RF/PICSEL

Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Jeśli śrubokręt bez trudu wszedł na ok. 10-15 cm głębokości, to znak, że lepiej wstrzymać się z nawadnianiem. Brak oporu świadczy o tym, że podłoże nadal utrzymuje prawidłowy poziom wilgotności. Trudność we wbiciu narzędzia w ziemię mówi jasno, że czas sięgnąć po zapas wody. Sucha i popękana gleba stawia spory opór, uniemożliwiają swobodne wbicie narzędzia.

Jak podlewać trawnik latem?

Żółte plamy, suche placki i ubytki. Takiego widoku latem obawiają się osoby, które przez długie miesiące wkładały sporo energii w zadbanie o trawnik. Bezlitosne upały mogą bardzo szybko nadwyrężyć stan murawy, która niemal z dnia na dzień straci soczyście zieloną barwę. Jak do tego nie dopuścić? Wystarczy wdrożyć odpowiednią pielęgnację, w której kluczową rolę odgrywa właściwe podlewanie.

Optymalną porą na podlewanie spragnionych źdźbeł trawy jest wczesny poranek. To właśnie wtedy woda może spokojnie wsiąknąć w podłoże, bez ryzyka wyparowania w parzących promieniach słonecznych. Czy można podlać trawnik w godzinach wieczornych? Doświadczeni ogrodnicy podkreślają, że nie jest to zabronione, jednak wiąże się z ryzykiem. Wilgoć zebrana na darni w nocy o wiele bardziej sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów. Co ile dni podlewać trawnik? Wyjątkowo upalnym latem pamiętajmy o powtarzaniu tej czynności co 2-3 dni.

Sztuczny trawnik alternatywą dla natury? Interia.tv

Sprawdź również: