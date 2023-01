Poranki bywają trudne. Nieraz zdarza się, że kilkukrotnie przesuwamy budzik, wstając ostatecznie z łóżka kilkanaście minut przed wyjściem z domu. Wówczas mamy zaledwie chwilę, aby wyglądać perfekcyjnie.

Największym problemem jest najczęściej fryzura. Jak się jednak okazuje możemy o niej pomyśleć już poprzedniego dnia, tuż przed zaśnięciem. Rano nie będziemy tracić cennego czasu na precyzyjną stylizację włosów, a od idealnej fryzury dzielić będzie nas zaledwie moment.

Związane czy rozpuszczone? W jakich włosach najlepiej spać?

W trakcie snu nasze włosy narażone są na uszkodzenia mechaniczne. Nic w tym dziwnego. W nocy niektórzy z nas zupełnie nieświadomie zmieniają pozycję nawet 30 razy. Wówczas włosy trą o poduszkę, co wpływa na zniszczenie ich struktury. Co więcej, kosmyki mogą również plątać się, co w efekcie wpłynie na rozdwajanie się końcówek, łamanie, a nawet puszenie.

Kardynalnym błędem jest położenie się do łóżka z rozpuszczonymi, świeżo umytymi i jeszcze wilgotnymi włosami. Mokre kosmyki są bowiem jeszcze mocniej narażone na zniszczenia, otarcia i splątania. Jak więc ułożyć włosy na noc, aby rano obudzić się z gładkimi, niezniszczonymi kosmykami? Opcje są dwie. Warto postawić na luźne warkocze lub niedbałe koki. Zrezygnujmy z upinania ich w kucyk. On również narazi włosy na uszkodzenia i mierzwienie.

Zdjęcie Nigdy nie zasypiaj z mokrymi i rozpuszczonymi włosami. To ogromny błąd / 123RF/PICSEL

Jaka fryzura jest najzdrowsza dla włosów? Wykonaj ją przed zaśnięciem

Upięcie, na które postawimy tuż przed zaśnięciem powinno być dostosowane do rodzaju naszych włosów. Jeśli jesteś właścicielką kręconych lub falowanych kosmyków, postaw na warkocze w każdej postaci: francuzy, warkocze holenderskie czy kłosy. Sprawią one, iż rano twoje włosy będą zachwycać wyglądem.

Proste włosy powinny zostać luźno związane w wysoką kitkę na czubku głowy. Wystarczy skręcić je delikatnie wokół własnej osi, a następnie spleść obwarzanka i podpiąć wsuwką. Wówczas unikniemy sytuacji, kiedy na włosach odciśnie się gumka.

Aby nasze włosy zachwycały atrakcyjnością odrzućmy w kąt, szczególnie wieczorami, sprężynki oraz ścisłe lub szorstkie gumki. Ich doskonałą alternatywą będą gumki jedwabne. Warto jednak zdecydować się na klipsy lub luźne spinki. To jeden z najbezpieczniejszych wariantów.

