Kiedy dywan wymaga odświeżenia, a kiedy prania?

Dywan to element wystroju, który jest narażony na rozmaite zabrudzenia, choć w tym przypadku wiele zależy od materiału, z którego został wykonany. Najbardziej odporne pod tym względem są dywany wykonane z tworzyw syntetycznych, a konkretniej te z krótkim runem. Te nieco wyższe, na przykład typu shaggy, mogą bardziej gromadzić sierść - z reguły mogą wymagać również bardziej skomplikowanego czyszczenia.

Zazwyczaj dywan potrzebuje prania raz na 6-12 miesięcy. Tego typu przedsięwzięcie jest potrzebne, jeśli uwidaczniają się na nim trudne do usunięcia plamy - na przykład z kawy lub keczupu. Koszt profesjonalnego czyszczenia zwykle zależy od jego rozmiarów lub materiału, z którego został wykonany. Droższe w praniu są na przykład dywany wykonane z wełny, które wymagają specjalistycznego podejścia. Zazwyczaj ceny tej usługi plasują się w granicach 15-30 zł za metr kwadratowy.

Okazuje się, że w niektórych przypadkach wystarczy zwykłe odświeżenie, by przywrócić dywanowi świetną prezencję. Domowe sposoby okazują się skuteczne przy mniej skomplikowanych zabrudzeniach oraz wtedy, gdy chcemy pozbyć się nieprzyjemnego zapachu.

Dywan brzydko pachnie? Pomoże domowy sposób z sodą

Jeżeli dywan wydziela nieprzyjemne zapachy, to wtedy możemy wykorzystać pewną domową metodę, która pomoże uporać się z problemem. Wystarczy użyć sody oczyszczonej, którą prawdopodobnie większość z nas ma w swoich kuchennych szafkach.

W jaki sposób użyć sody oczyszczonej do pozbycia się przykrego zapachu z dywanu? Najpierw należy ją dokładnie rozsypać na całej jego powierzchni, a następnie pozostawić na kilka godzin (a najlepiej na całą noc). Jeśli mamy zwierzęta domowe, to wówczas dobrze jest zamknąć dywan w osobnym pomieszczeniu. Rankiem należy dokładnie odkurzyć sodę, a po brzydkim zapachu pozostanie jedynie wspomnienie.

W przypadku śmierdzącego dywanu skuteczne okazuje się także odświeżenie na zimnie. Porządne, całonocne wietrzenie na balkonie nie tylko rozwiąże problem z brzydkim zapachem, ale również pomoże pozbyć się zalegającego w nim kurzu. Należy jednak zwrócić uwagę, by robić to w bezdeszczowy dzień. W przeciwnym razie dywan zbierze wilgoć i będzie śmierdział jeszcze bardziej.

Jak przeprowadzić szybkie odświeżenie dywanu w dzień Wigilii?

Jeżeli w dzień Wigilii zauważymy, że nasz dywan wymaga odświeżenia, możemy wykorzystać trik z octem. Wystarczy wymieszać około 2 łyżek octu w 300 ml wody. Do mikstury warto również dodać kilka kropel olejku eterycznego. Przygotowany specyfik przelewamy do butelki ze spryskiwaczem, a następnie spryskujemy nim dywan i wcieramy całość za pomocą miękkiej szczotki. Następnie pozostawiamy dywan do wyschnięcia.

Przed zastosowaniem powyższego triku, dobrze jest wypróbować specyfik na mało widocznym skrawku dywanu. W ten sposób sprawdzimy, jak zareaguje jego materiał.

Sposób z octem oraz olejkiem eterycznym pomoże z brzydkim zapachem, oraz zadziała odświeżająco. To idealne rozwiązanie, jeśli chcemy błyskawicznie zadbać o dywan w wigilijny dzień.

