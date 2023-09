Przetwory we wrześniu i październiku

Porady Metoda podbija internet. Suszą grzyby za pomocą lodówki Domowe przetwory zimą przypominają o smaku sezonowych warzyw i owoców. W wielu domach spiżarnie wypełniają dżemy, konfitury, soki, sosy, przeciery, a także sałatki i kiszone oraz konserwowe warzywa.

Pierwsze przetwory można zacząć robić już w maju. Wówczas wielu używa np. rabarbaru i szparagów. Miesiąc później królują m.in. truskawki i czereśnie, w lipcu nadchodzi czas na przetwory np. z ogórków, a w sierpniu nic nie stoi na przeszkodzie, by robić przeciery pomidorowe i marynować cukinie.

Wrzesień to moment robienia przetworów grzybowych, a także tych na bazie papryki. W październiku natomiast wielu przygotowuje kompoty, dżemy i konfitury np. z jabłek i gruszek.

Oczywiście w tym czasie warzyw i owoców nadających się na przetwory jest znacznie więcej i każdy może znaleźć coś dla siebie. Trzeba jednak wiedzieć, że przygotowywanie ich oraz przechowywanie musi się odbywać zgodnie z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa. Wszystko po to, by po zjedzeniu nie miały negatywnego wpływu na zdrowie.

O czym trzeba pamiętać, przygotowując przetwory. Zasady bezpieczeństwa

W związku z tym, że czas na przygotowywanie przetworów trwa w najlepsze, Główny Inspektorat Sanitarny postanowił przypomnieć o zasadach bezpieczeństwa. Na facebookowym profilu GIS-u właśnie pojawiła się grafika z najważniejszymi kwestiami.

Podczas przygotowywania przetworów kluczowa jest przede wszystkim higiena. Dotyczy ona zarówno każdorazowego mycia rąk przed kontaktem z żywnością, jak i dokładnego umycia potrzebnych sprzętów oraz miejsca pracy.

Następny krok to odpowiednie przygotowanie owoców i warzyw przed zamknięciem ich w szklanych pojemnikach. Przede wszystkim muszą być one świeże i dojrzałe, a także dokładnie wyczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń i niejadalnych części. Po osuszeniu należy odrzucić wszystkie te, które są uszkodzone lub spleśniałe.

GIS podkreśla, że przygotowywanie przetworów powinno opierać się na sprawdzonych przepisach z uwzględnieniem odpowiedniej ilości cukru, soli oraz octu. Wszystko po to, by mieć pewność, że spełnią swoją funkcję i utrwalą żywność.

Zaleca się stosować szklane opakowania z wieczkami twist-off lub słoiki typu wek czy też butelki. Muszą być jednak nowe, nieuszkodzone i dokładnie wyczyszczone. Poza tym ważne jest ich wyparzenie. W tym celu wieczka można umieścić we wrzącej wodzie, a szklane pojemniki włożyć do nagrzanego do 180 st. C. piekarnika na minimum pięć minut.

Zdjęcie Ostatnim krokiem po pasteryzacji jest odwrócenie szklanych opakowań do góry dnem i pozostawienie ich w takiej pozycji aż do wystygnięcia / 123RF/PICSEL

Jak pasteryzować przetwory?

Przygotowane soki, dżemy, konfitury i warzywne potrawy należy przełożyć do wyparzonych wcześniej pojemników. Następnym krokiem jest pasteryzacja, której celem jest zniszczenie ewentualnych drobnoustrojów oraz przedłużenie trwałości produktów. Warto podkreślić, że nie wpływa ona negatywnie na smak oraz wartości odżywcze przetworów.

Pasteryzacja opiera się na podgrzewaniu przez mniej więcej pół godziny zakręconych słoików w temperaturze mniejszej niż 100 st. C. GIS zaznacza, że w przypadku przetworów o długim okresie przechowywania pasteryzację należy wykonać trzy razy co 24 godziny.

Ostatnim krokiem po pasteryzacji jest odwrócenie szklanych opakowań do góry dnem i pozostawienie ich w takiej pozycji aż do wystygnięcia.

Zdjęcie Przygotowywanie przetworów powinno opierać się na sprawdzonych przepisach z uwzględnieniem odpowiedniej ilości cukru, soli oraz octu / 123RF/PICSEL

Jak przechowywać przetwory?

Ważne jest nie tylko odpowiednie przygotowanie przetworów, ale także ich przechowywanie. By zimą cieszyć się smakiem owocowych i warzywnych przysmaków najlepiej, by stały w chłodnych i przewiewnych pomieszczeniach. Istotne także, by były suche, ponieważ wilgotność może doprowadzić do popsucia się żywności. Może to być więc domowa spiżarnia bądź piwnica.

W kwestii przechowywania przetworów istotne jest także określenie daty ich przygotowania. W tym celu najlepiej nakleić na opakowanie karteczkę z miesiącem oraz rokiem. Wszystko po to, by jako pierwsze zjadać te potrawy, które zostały przygotowane najwcześniej.

