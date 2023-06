Spis treści: 01 Surfinia - charakterystyka

Surfinia - charakterystyka

Surfinia to odmiana petunii ogrodowej, która charakteryzuje się o wiele wyższą odpornością. Jest ona mocno rozgałęziona, a jej pędy są zwisające. Łodyga kwiatu jest szorstka i owłosiona. Niektóre mogą osiągnąć nawet do 2 metrów długości.

Kwiaty surfinii są naprawdę piękne. Mają kielichowaty kształt i są szeroko rozwarte. Kolor kwiatów może być zróżnicowany w zależności od odmiany. Z tego powodu możemy spotkać surfinie w odcieniach bieli, różu, czerwieni czy purpury.

Zdjęcie Surfinia nie bez powodu jest nazywana królową balkonu / 123RF/PICSEL

Ze względu na swoje bujne zwisające pędy, roślina pięknie będzie się prezentować w doniczkach wiszących i skrzynkach balkonowych. Surfinia kwitnie od czerwca do października, więc aby cieszyła przez cały ten okres licznymi kwiatami, należy ją odpowiednio pielęgnować.

Pielęgnacja surfinii

Pielęgnacja surfinii jest prosta, jednak należy trzymać się określonych zasad. Pozwoli to na wykorzystanie całego potencjału kwitnięcia rośliny.

Surfinia lubi najbardziej gleby piaszczysto-gliniaste, żyzne i przepuszczalne. Jej odczyn pH powinien wynosić między 5,5 a 6,5. Stanowisko dla rośliny powinno być nasłonecznione i ciepłe. Takie miejsce może jednak powodować szybsze przesuszanie się gleby.

Z tego powodu surfinię należy obficie podlewać, gdyż nie lubi ona przesuszenia. Najlepiej podlewać ją raz dziennie. Podczas upałów częstotliwość nawadniania należy zwiększyć do dwóch razy dziennie. Wtedy najlepiej robić to rano i wieczorem.

Zdjęcie Surfinia zachwyca bogactwem kwiatów, które pięknie prezentują się na balkonie / 123RF/PICSEL

Surfinia powinna być odpowiednio ochroniona przed deszczem, więc najlepiej, gdyby znajdowała się pod daszkiem. Ulewy mogą bardzo łatwo zrujnować kwiaty rośliny, które będą wyglądać nieestetycznie. Uszkodzone kielichy należy obrywać. Jeśli tego nie zrobimy, może dojść do rozwoju chorób grzybowych u surfinii.

W pielęgnacji surfinii bardzo ważne jest także nawożenie. Można do tego używać sklepowych nawozów mineralnych. Sprawdzi się również domowy nawóz z liści laurowych.

Nawóz z liści laurowych - dlaczego warto stosować?

Nawóz z liści laurowych zawiera dużo potasu i fosforu, które wpływają na odpowiedni rozwój rośliny. Poprawiają zawiązywanie i wytwarzanie kwiatów, dlatego zapewni bujne kwitnienie.

Stosowanie nawozu z liści laurowych do surfinii, to gwarancja jakości i pewność składników. To również pewność tego, że korzystamy ze składników naturalnych, które w żaden sposób nie szkodzą środowisku.

Jak przygotować nawóz z liści laurowych?

Przygotowanie nawozu z liści laurowych jest bardzo proste i możemy to zrobić na dwa sposoby. Do każdego z nich będziemy potrzebować liści laurowych oraz wody.

Pierwszym sposobem na przygotowanie nawozu z liści laurowych jest umieszczenie w pojemniku kilku liści laurowych, a następnie zalanie ich 500 ml wody. Taką mieszankę zostawiamy na kilka minut. Po tym czasie odżywka powinna przybrać ciemny kolor. Liście wyjmujemy i preparat jest gotowy do użytku. Tak przygotowanym nawozem z liści laurowych podlewamy surfinie raz na dwa tygodnie. Drugim sposobem przygotowania nawozu z liści laurowych jest wsypanie do pojemnika łyżki mielonych liści laurowych i zalanie ich 1 litrem wody. Całość mieszamy tak, aby składniki połączyły się ze sobą. Wtedy preparat jest gotowy do podlewania surfinii.

