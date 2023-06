Temat najlepszych roślin do sadzenia w donicach balkonowych poruszyli niedawno miłośnicy ogrodnictwa na jednej z popularnych grup facebookowych, dotyczących urządzania ogrodów, tarasów i balkonów. Tam, jedna z użytkowniczek zapytała:

Co sadzicie do donic balkonowych, żeby było ładnie cały sezon?

Pod postem pojawiło się niemalże 400 komentarzy. Użytkownicy grupy chętnie wymieniali się wiedzą, doświadczeniami, a także publikowali zdjęcia swoich donic balkonowych. Niektóre z nich robią niemałe wrażenie. Wśród odpowiedzi pojawiły się przeróżne gatunki kwiatów i innych roślin. Oto najpopularniejsze z nich.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Te owoce posadzisz na balkonie INTERIA.PL

Zobacz również: Te kwiaty warto mieć na swoim balkonie. Przetrwają każdy upał

Reklama

Jakie kwiaty sadzić do donic balkonowych? Najpopularniejsze gatunki

Petunie

To prawdopodobnie najpopularniejsze kwiaty na słoneczny balkon, które pięknie rosną również w półcieniu. Występują w najróżniejszych kolorach i odmianach, dlatego są uniwersalne i dopasują się do każdego wystroju balkonu. To dość tolerancyjny gatunek, który charakteryzuje się obfitym kwitnieniem.

Zdjęcie Petunie sadzone w donicach balkonowych są piękną ozdobą, która będzie cieszyć oczy przez całe lato / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Nawóz życia dla petunii. Balkon utonie w kolorowych kwiatach

Pelargonie

Swoją popularność zawdzięczają nie tylko pięknemu wyglądowi, ale i prostej uprawie. Są idealne na słoneczny balkon, jednak należy pamiętać, że w upalne dni potrzebują odpowiedniej ilości wody. Pelargonie obficie kwitną przez cały sezon aż do pojawienia się pierwszych przymrozków.

Surfinie

To jedna z najchętniej wybieranych odmian petunii kaskadowej. Charakteryzuje się zwisającymi pędami, które tworząc gęste kaskady, pięknie prezentują się w donicach ogrodowych. Odmiana ta jest mniej wrażliwa na deszcz czy też niekorzystne warunki niż zwykła petunia. Surfinie najlepiej będą rosły na balkonach południowych.

Bratki

Bratki to kolejne kwiaty, które dobrze odnajdują się na mocno nasłonecznionym stanowisku, jednak najlepiej ustawić je na balkonach wschodnich i zachodnich. Są proste w uprawie i nie mają szczególnych wymagań. Należy jednak dostarczać im odpowiedniej ilości wody. Kwiaty te muszą mieć wilgotne, jednak podłoże nie może być mokre.

Zdjęcie Zasadzone w marcu bratki, będą cieszyć oczy przez całe lato / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Złota zasada w podlewaniu bratków. Odwdzięczą się morzem kwiatów

Stokrotki

Te delikatne kwiaty kwitną od marca do listopada, dlatego swoim urokiem cieszą przez całą wiosnę oraz lato. Są mało wymagające i nadają się do uprawy w skrzynkach i pojemnikach. Bez obaw możemy umieszczać je w pobliżu miejsca odpoczynku, ponieważ stokrotki nie przyciągają os.

Begonie

Begonie to różnorodne rośliny, które różnią się rozmiarem, kolorem, a także pokrojem. Niektóre z nich osiągają zaledwie 25 centymetrów, inne jednak mogą dorastać do nawet 60 centymetrów. Wszystkie są idealne do uprawy w skrzynkach balkonowych. Doskonale rosną w miejscach półcienistych, dlatego szczególnie pięknie będą kwitły na północnych, wschodnich oraz zachodnich balkonach.

Przeczytaj też: Genialny trik na bujną lawendę. Wykorzystaj jeden składnik, roślina będzie zachwycać latem