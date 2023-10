Tak w banalny sposób przedłużysz świeżość bananów. Będą jędrne i smaczne przez wiele dni

Zalej dwie łyżeczki wrzątkiem. Skuteczne remedium na przejedzenie i uporczywy kaszel

Kupując jasnozielone, niezbyt dojrzałe jeszcze banany, mogą one poleżeć na kuchennym blacie znacznie dłużej, aniżeli te mocno żółte. Dojrzałe banany zakupione w sklepie należy jak najszybciej spożyc, bo po kilku dniach stracą swoją świeżość i zyskają nieapetyczny wygląd. Jeśli chcesz jednak, aby przetrwały w idealnym stanie nieco dłużej, możesz zastosować jeden bardzo prosty trik. Potrzebować będziesz do tego jedynie zwykłej folii spożywczej. Co więc należy zrobić? Oto instrukcja krok po kroku.

Jak przedłużyć świeżość bananów? Ten patent to hit

Intensywnie żółte banany są zdecydowanie słodsze i nadawać się będą nie tylko na przekąskę czy jako dodatek np. do owsianki, ale również genialnie sprawdzą się w przypadku wypieków - można zrobić z nich m.in. wyśmienity chlebek bananowy. Jeśli zakupisz większą ilość, musisz jednak liczyć się z tym, że już po dwóch dniach stracą świeżość - po takim czasie mogą wręcz nie nadawać się do jedzenia. Jeśli chcesz, aby przetrwały jeszcze kilka dni, wystarczy, że owiniesz ich końcówki niewielkim kawałkiem folii spożywczej. To zabezpieczy owoce przed psuciem i zapobiegnie pojawianiu się ciemnych plamek. Pamiętaj jednak, aby folię zawinąć ciasno i szczelnie - co ograniczy wydzielanie etylenu, odpowiedzialnego za dojrzewanie owoców i warzyw.

Zdjęcie Zawiń szczelnie końce bananów folią spożywczą. W ten sposób zachowają świeżość na dłużej / 123RF/PICSEL

Jak powinno się przechowywać banany w domu?

Ponadto, aby banany nie psuły się zbyt szybko warto zwrócić uwagę na sposób ich przechowywania. Owoce powinny być trzymane w suchym, zacienionym i przewiewnym miejscu, w temperaturze pokojowej. Nie poleca się wkładania ich do lodówki, bo po wyjęciu szybko zaczną ciemnieć. Banany najlepiej trzymać z daleka od jabłek - chyba, że są zielone i chcesz, aby szybciej dojrzały. Nie warto także rozdzielać kiści na pojedyncze części. Jeśli na bananach pojawiły się już czarne kropki, możesz włożyć je do lodówki (to zahamuje ich dojrzewanie) i spożyć bezpośrednio po wyjęciu z chłodziarki.