Banany w kuchni

Doskonale smakują zjadane solo, nie inaczej w połączeniach z owocami i warzywami. Banan jest idealną bazą do koktajli owocowo-warzywnych, sałatek, a także domowej roboty lodów i kremu czekoladowego. Zmiksowany z dojrzałym awokado i łyżką dobrej jakości kakao stworzy doskonałe, słodkie smarowidło do kanapek, naleśników i gofrów. Sprawdź, bo warto. Jeśli przełożysz je do słoiczka po popularnym kremie czekoladowym, nikt z domowników nie zauważy różnicy.

Co jest gwarancją sukcesu? Mocno dojrzałe, słodkie banany i odpowiedni stopień dojrzałości awokado. Z niedostatecznie dojrzałych owoców nie uzyskasz satysfakcjonującego smaku.



Masz ochotę na najlepszej jakości lody, bez chemicznych dodatków? Zblenduj dwa schłodzone banany z dwiema garściami ulubionych letnich owoców. Zapewne masz zachomikowane na dnie zamrażarki truskawki, maliny albo jeżyny. Kremowa konsystencja bananów czyni z nich doskonały produkt deserowy i daje nieograniczone możliwości do wykorzystania ich w kuchni.

Naszła cię ochota na coś słodkiego, a nie masz czasu na przygotowanie czasochłonnego deseru? Połóż przekrojone wzdłuż banany na rozgrzanej patelni i podsmaż je krótko na odrobinie tłuszczu. Bonusem będzie piękny aromat w kuchni. Następnie przełóż na talerze i ozdób kremem czekoladowym, syropem klonowym lub miodem. Posyp cynamonem i ciesz się smakiem słodkiej, zdrowej jesieni.

Banany dla zdrowia układu pokarmowego

Po ten słodki owoc powinny regularnie sięgać osoby, które mają delikatny przewód pokarmowy, tendencję do stanów zapalnych śluzówek albo wrzody żołądka. Banany mają właściwości antybakteryjne (Agnieszka Dyzmann-Sroka, Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę, 2008).



Chronią delikatne ścianki żołądka przed drażniącym działaniem soków żołądkowych i zapobiegają podrażnieniom śluzówek. Ich właściwości antybiotyczne pomagają chronić przed rozwojem wrzodów żołądka, których główną przyczyną jest bakteria helicobacter pylori.

Zjadane w rozsądnych ilościach, najlepiej nie więcej niż jedna sztuka dziennie, pomagają uporać się ze wzdęciami i dyskomfortem trawiennym.



Banany pomocne przy nadciśnieniu

Banany zawierają wszystkie ważne dla zdrowia witaminy i szereg składników mineralnych. Ich największą zaletą jest prawdziwe bogactwo potasu - pierwiastka, który dba o dobrą kondycję serca.



Banany są w czołówce produktów z jego najwyższą zawartością. Wyprzedzają w tym rankingu nawet osławione pomidory. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zaleca włączenie bananów do diety, by zapobiec rozwojowi nadciśnienia tętniczego krwi.

Banany dla ograniczania stanów zapalnych w organizmie

Wśród licznych witamin, w które obfitują banany, są trzy o właściwościach przeciwutleniających, czyli witamina C, A i E. To dzięki nim banany mają silny potencjał antyoksydacyjny (R. Olędzik, Potencjał antyoksydacyjny owoców i warzyw oraz jego wpływ na zdrowie człowieka, 2012). Powinny być obecne w diecie osób żyjących w stresie i dużym zanieczyszczeniu, co dotyczy dziś większości populacji.

Banany na lepszy nastrój

Bogactwo witamin z grupy B i magnezu czyni z nich doskonałą jesienną przekąskę. Banany poprawią nastrój nie tylko smakiem, ale też wspierając pracę systemu nerwowego. Jesienią, bardziej niż w cieplejszych miesiącach roku, szukamy słodkiego smaku w menu. On daje przyjemność. Ważne, by wybierać zdrowszą słodycz. Owocowa jest zawsze korzystniejszym wyborem niż ciastka, cukierki i wyroby cukiernicze.

Banany - przeciwwskazania

Są smaczne i zdrowe, ale nie dla każdego będą korzystne. Banany mają bardzo wysoki indeks glikemiczny. W średnio dojrzałych owocach wynosi około 60, w bardzo dojrzałych (tych najsłodszych) - nawet 70. To wpisuje banany na listę produktów zakazanych dla diabetyków i osób z podwyższonym poziomem cukru we krwi.

Umiar w ich spożywaniu powinniśmy zachować wszyscy, a szczególnie osoby genetycznie obciążone cukrzycą. Banan nie jest też dobrym wyborem w trakcie diety odchudzającej - jest jednym z najbardziej kalorycznych owoców. I choć nie są to puste kalorie, trzeba je doliczyć do dziennego bilansu. Średniej wielkości owoc ma ponad 100 kcal.

Ewa Koza, mamsmak.com

