Z suszeniem prania w lecie nikt nie ma problemów - zazwyczaj suszarkę wystawiamy wtedy na świeże powietrze, a ubrania czy ręczniki schną w mgnieniu oka. Sytuacja zaczyna być nieco trudniejsza, gdy temperatury na zewnątrz zaczynają być niższe, a w nocy pojawiają się przymrozki. Dla niektórych temat ten to odwieczny problem, dlatego postanawiamy rozwiać wszelkie wątpliwości. Jak szybko i efektywnie wysuszyć pranie jesienią?

Jak suszyć pranie w mieszkaniu?

Paprotki uwielbiają ten wywar. Proste triki na zielone liście

Mama Chemik radzi, co robić z kłopotliwym odpadem. Oto sposób na stary olej

Jak zmniejszyć rachunki za prąd przed zimą? Porady ekspertów

Składają jaja na owocach, które potem zjadamy. Tak raz na zawsze pozbędziesz się intruzów Suszenie prania jesienią i zimą nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy. Suszarka zajmuje sporo miejsca - szczególnie w niewielkim mieszkaniu, a pranie schnie dłużej i może przy tym powstawać nieprzyjemny zapach. Jak przyspieszyć suszenie prania, jeśli nie posiadamy suszarki bębnowej?

Jeśli zależy ci, aby twoje ubrania szybko wyschły, możesz wspomóc się suszarką do włosów. Ważne, tylko żeby nie przystawiać jej zbyt blisko materiału, jeśli korzystasz z gorącego powietrza. Najlepiej suszyć zimniejszym nawiewem lub ok. 30-40 cm od materiału. W innym przypadku delikatne tkaniny mogą się zniszczyć.

Reklama

Kolejnym trikiem na szybsze wysuszenie prania w mieszkaniu jest poddanie go mocnemu wirowaniu. Oczywiście należy wziąć pod uwagę zalecenia na metce i dostosować moc obrotów do rodzaju materiału. Najbardziej bezpieczną opcją, która dobrze odwiruje rzeczy, a nie spowoduje uszkodzeń, jest wirowanie 800 obrotów.

Zobacz też: Suszysz pranie w ten sposób? To może się źle skończyć?

Zdjęcie Aby zapobiec przykremu zapachowi mokrego prania, ubrania należy wyjąć od razu po zakończeniu programu / 123RF/PICSEL

Jak suszyć pranie, żeby nie śmierdziało?

Aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu, który czasem powstaje podczas suszenia prania w pomieszczeniu, należy pamiętać o kilku ważnych zasadach.

Po pierwsze, pranie powinno wyciągać się z pralki od razu, gdy urządzenie przestanie pracować, a następnie należy je jak najszybciej rozwiesić. Pranie śmierdzi po wyjęciu z pralki najczęściej dlatego, że zbyt długo w niej leżało. Wilgotne środowisko pralki jest idealnym miejscem do rozwoju m.in. grzybów oraz bakterii, których przyczyniają się do przykrego zapachu. Rozwieszenie zatęchłego prania nawet na świeżym powietrzu nie sprawi, że ubrania przestaną śmierdzieć. Jedynym rozwiązaniem będzie ponowne ustawienie pralki i rozwieszenie wilgotnych rzeczy.

Czasami jednak zdarzy się, że mimo natychmiastowego wyciągania prania z automatu, brzydki zapach wciąż jest wyczuwalny. W tym przypadku będzie konieczne wyczyszczenie bębna przy użyciu specjalnego środka. Należy uruchomić pustą pralkę z detergentem i ustawić na wysoką temperaturę - najlepiej 60 st. C. Dzięki temu pozbędziemy się wszelkich zanieczyszczeń oraz ewentualnych grzybów i bakterii, które najpewniej są powodem smrodu prania.

Warto również raz na jakiś czas przeczyścić filtr, który jest zwykle usytuowany na samym dole urządzenia, przy frontowej ścianie. Jego wyciągnięcie i ponowne założenie jest bardzo łatwe. Wystarczy wyczyścić go za pomocą zwykłej, niepotrzebnej już szczoteczki do zębów. Ten prosty zabieg wykonywany raz na kilka miesięcy, zminimalizuje ryzyko wystąpienia brzydkiego zapachu prania.

Czytaj także: Co zrobić, żeby pranie szybciej wyszło? Proste triki

Suszenie prania jesienią na balkonie - czy warto?

Zdjęcie Suszenie prania na zimnie, również jest możliwe / 123RF/PICSEL

Suszenie prania jesienią na dworze ma swoje zalety. Świeże powietrze i promienie słońca sprawią, że nasze ubrania po pierwsze zachowają ładny zapach, po drugie nie będą elektryzować się, a po trzecie za sprawą słońca będą świetnie zdezynfekowane. Jest to idealne rozwiązanie przede wszystkim dla osób, którym suszenie prania w pomieszczeniu sprawia wiele problemów. Warto więc wystawiać suszarkę na balkon - nie tylko latem.

Jak suszyć pranie w małym mieszkaniu?

Suszenie prania w małym mieszkaniu to dodatkowy problem. Suszarka zajmuje sporo miejsca - może to irytować i być kłopotliwe w przypadku wizyt gości czy biegających po mieszkaniu dzieci. Jak zatem suszyć pranie w małym mieszkaniu?

Dobrze sprawdzi się podwieszana suszarka, którą montuje się pod sufitem w łazience. Będzie ona dobrym rozwiązaniem również w przypadku większych i cięższych rzeczy, jednak należy pamiętać, że podczas schnięcia ubrań, drzwi do łazienki powinny być otwarte.

Drugim rozwiązaniem na wysuszenie prania w małym mieszkaniu może być wymiana kaloryfera na nowoczesny grzejnik łazienkowy. Co prawda, wiąże się to z większym wydatkiem, ale sprawdzi się również w małej łazience - nie zajmuje dużo miejsca, a będzie pomocny przy suszeniu bielizny, ręczników czy innych mniejszych rzeczy.

Z kolei w błyskawicznym suszeniu pomoże nam pralko-suszarka. Jeśli planujesz zakup lub wymianę sprzętów, a mieszkasz na niewielkiej przestrzeni lub nie masz balkonu, takie urządzenie będzie świetnym wyborem. Wynalazek ten sprawi, że problem z mokrym praniem sam zostanie rozwiązany. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie tkaniny mogą być w ten sposób suszone. Ubrania będą też bardziej pogniecione, niż w przypadku tradycyjnego rozwieszania.

Suszenie prania na mrozie

Zdjęcie Pranie można suszyć na mrozie, jednak nie w trakcie opadów / 123RF/PICSEL

Czy można suszyć pranie na mrozie? Oczywiście! Wystawione na działanie niskich temperatur wilgotne pranie wyschnie tak samo, jak w ciepłych warunkach. Co prawda, najpierw rzeczy zmarzną i pokryją się szronem, ale potem powstały lód zacznie sublimować - nastąpi przejście ze stanu stałego do gazowego z pominięciem stanu ciekłego. Woda będzie parować, a pranie schnąć. Potrwa to nieco dłużej niż w przypadku suszenia w ciepłym pomieszczeniu, jednak sposób ten ma wiele zalet.

Mróz zabije wszelkie bakterie z prania.

Nie będzie konieczności rozkładania suszarki w mieszkaniu.

Unikniesz zapachu nieprzyjemnej wilgoci w pomieszczeniu.

Pranie będzie ładnie, świeżo pachnieć.

Czytaj również: Pięć powodów, dla których warto zainwestować w suszarkę



Tak nigdy nie susz prania

Zdjęcie Suszenie ręczników na kaloryferze może sprawić, że powietrze stanie się zbyt wilgotne / 123RF/PICSEL

Suszenie prania jesienią może wiązać się również z pewnym ryzykiem.

Jeśli chodzi o wysychanie mokrych rzeczy w pomieszczeniach, nie powinno się kłaść ich na kaloryferach . Takie rozwiązanie może sprawić, że wilgoć wniknie w ściany i może być przyczyną pojawienia się grzyba. Aby zapobiec temu zjawisku, można stosować pochłaniacze wilgoci.

. Takie rozwiązanie może sprawić, że wilgoć wniknie w ściany i może być przyczyną pojawienia się grzyba. Aby zapobiec temu zjawisku, można stosować pochłaniacze wilgoci. Zbyt wysoka wilgotność powietrza może ponadto prowadzić do alergii czy kataru siennego, a także nasilać objawy astmy.

Warto regularnie wietrzyć pomieszczenia, w których suszymy pranie. Dzięki cyrkulacji powietrza szybciej ono wyschnie, a domowników nie dopadną przykre dolegliwości.

Jeśli chodzi o suszenie prania na zewnątrz, warto mieć na uwadze, że nie należy wystawiać go, gdy w powietrzu czuć dym - rzeczy pochłoną bowiem nieprzyjemny zapach. Jeśli chodzi o kwestię suszenia prania na mrozie - zrezygnuj z tego rozwiązania podczas opadów śniegu. W innym przypadku wilgotne rzeczy nie wyschną.