Określenie "herbata" jest tu jednak umowne. Napar nie jest produkowany z liści, a z prażonych nasion gryki tatarskiej, zwanej krócej tatarką. To roślina spokrewniona z gryką zwyczajną, którą kojarzymy jako idealny materiał do wytworzenia smacznej i wartościowej kaszy. Nie należy ich jednak utożsamiać. Gryka tatarska to roślina odporna na trudne warunki klimatyczne, a jednocześnie bogata w składniki odżywcze. Co ciekawe, w niektórych europejskich uprawach postrzegana jest jako chwast. Pora spojrzeć na nią łaskawszym okiem, zwłaszcza jeśli zaliczamy się do herbatomaniaków.