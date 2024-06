Soczyste kotlety mielone mogą być na wyciągnięcie ręki. Aby podbić ich strukturę, wiele osób dodaje do mięsa rozgniecionego, ugotowanego ziemniaka albo namoczoną w mleku bułkę. Ale nawet w takich przypadkach nie zawsze wszystko wychodzi zgodnie z planem. Nawet wtedy, kiedy pilnujemy naszego dania przy patelni i stale monitorujemy temperaturę smażenia. Jeśli nasza cierpliwość została wystawiona na próbę i mielone znów są twarde jak podeszwa, warto dać im jeszcze jedną szansę. Wystarczy dodać kilka różyczek kalafiora i mielone będą soczyste, a ich smak zdecydowanie lepszy .

Sposób przygotowania:



Cebule kroimy i szklimy na małej ilości oleju. Różyczki kalafiora dokładnie myjemy, ścieramy na tarce i dodajemy od miski. Następnie umieszczamy mięso, cebulę, posiekany albo sprasowany czosnek, jajko oraz opcjonalnie bułkę namoczoną w mleku. Całość doprawiamy do smaku solą i pieprzem, a następnie wyrabiamy dokładnie mięso. Z powstałej masy odrywamy kawałek i formujemy kotlety. Zanim jednak obtoczymy je w bułce tartej, warto je poprzerzucać z ręki do ręki, aby mięso lepiej się napowietrzyło. Dopiero później smażymy na rozgrzanej patelni z dodatkiem tłuszczu do momentu zarumienienia z obu stron.