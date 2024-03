Czy mięso do rosołu można upiec?

Wydawać się może, że przy gotowaniu rosołu obowiązuje jedna zasada: mięso wkłada się do garnka i zalewa zimną wodą, a następnie gotuje po to, aby zupa otrzymała ze składników cały smak. Okazuje się, że od tej reguły są odstępstwa i mięso wraz z warzywami można wcześniej upiec. Co ma na celu ten zabieg? Pieczenie mięsa do rosołu spowoduje, że znacząco skróci się czas samego gotowania zupy, a wiele osób wskazuje, że pozwoli także uzyskać głęboki, bursztynowy kolor rosołu, a ta sztuka - bez polepszaczy - nie wszystkim się udaje. Wreszcie pieczony rosół może mieć głębszy i wyrazistszy smak, a to jest celem niezwykle pożądanym dla wielu osób.

Jak piec mięso do rosołu?

Zanim dowiemy się, w jaki sposób i jak długo piec mięso do rosołu, czas skompletować niezbędne składniki. Oto one:

2 kg mięsa (ćwiartki, skrzydełka, podudzia - tutaj następuje dowolność w wyborze),

2 cebule,

4 marchewki,

por,

seler,

korzeń pietruszki,

przyprawy: sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy.

Zabieramy się do pracy. Warzywa myjemy, obieramy, kroimy na mniejsze części i wszystkie - oprócz cebuli - wykładamy na blasze, a później dodajemy mięso. Następnie całość przyprawiamy solą oraz pieprzem i wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni. Jak długo piec mięso na rosół z warzywami? Może trwać to nawet godzinę: chodzi o to, aby skórka była zarumieniona, ale nie spalona. Po tym czasie zawartość blachy przekładamy do garnka i zalewamy wodą. Od tego momentu rosół ma się delikatnie gotować na minimalnej mocy palnika jeszcze około dwóch godzin. W międzyczasie dodajemy cebulę opaloną nad ogniem lub przypaloną na suchej patelni.

Z czym podawać gotowany rosół?

Pomidory nie muszą być podstawą pomidorówki. Jeden świetnie odnajdzie się w rosole 123RF/PICSEL

Rosół gotowy? Więc z czym go podawać? Oczywiście, rzeczą naturalną jest to, że z makaronem, a najlepiej nitkami. Ponadto koniec gotowania to także doskonały moment, aby dopiero dodać do zupy zioła, ponieważ zbyt długi czas w garnku zatraciłby ich aromat, dlatego na sam koniec można dodać natkę pietruszki, lubczyk ogrodowy, a nawet świeżą kolendrę.

A co z nietypowymi dodatkami do rosołu? Tutaj też mamy pole do popisu, jeśli nadal w naszej kuchni wieje nieco nudą. Dla przełamania smaków można dodać np. jedno, całe jabłko, pomidor w całości, ale także imbir lub nieco octu. Każda propozycja jest godna, aby choć raz spróbować. Kto wie, może zagości już u nas na stałe?