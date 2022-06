Mszyce potrafią skutecznie uprzykrzyć życie właścicielom ogrodów. Te roślinożerne owady z rodziny pluskwiaków dosłownie wysysają życie z roślin, bo karmią się ich sokiem. W sezonie obsiadają wszystko, co zielone, by wypić płyn odpowiadający aż 1/3 masy tego szkodnika.

Jak się pozbyć mszyc?

Jak powstrzymać ich pragnienie i na dobre pozbyć się mszyc? Najprostszym rozwiązaniem jest sięgnięcie po opryski na bazie pestycydów. Te są bardzo skuteczne, ale mogą być też groźne dla zdrowia, a nawet życia ludzi. Nic więc dziwnego, że ogrodnicy szukają mniej trujących rozwiązań.

Warto sięgnąć po tanią i bardziej naturalną metodę, czyli oprysk z octu. Ten nie jest szkodliwy ani dla roślin, ani dla nas, ale mszyce go nie znoszą.

Zdjęcie Ocet przyda się nie tylko do gotowania czy sprzątania - cenią go również ogrodnicy / 123RF/PICSEL

Oprysk z octu na mszyce

Roztwór do oprysku octowego powinien mieć proporcje 1:10, czyli jedna porcja octu na 10 porcji wody. Np. przy dwulitrowej butelce odpowiednia dawka octu to 200 ml. Ten należy wlać do wody i dokładnie wymieszać.

Jedyna wada takiego rozwiązania, to konsystencja, bo sam ocet z wodą szybko spłynie z łodyg i liści. W tym celu warto dodać do mikstury odrobinę mydlin z szarego mydła lub kilka kropli płynu do naczyń. Wtedy oprysk stanie się gęstszy i bardziej lepki.

Jak stosować oprysk na mszyce?

Zaatakowane przez mszyce rośliny należy spryskiwać obficie z każdej strony. Nie tylko tam, gdzie owadów jest najwięcej, ale też od spodu liści i całą łodygę. Większość z nich szybko wyniesie się z ogrodu. Zabieg należy powtarzać co jakiś czas, aż do całkowitego ustąpienia żarłocznych pluskwiaków.

