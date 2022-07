Tańszego sposobu na mrówki w ogrodzie nie znajdziesz. Jest skuteczny i ekologiczny

Mrówki w ogrodzie: Czy szkodzą?

Mrówki w ogrodzie teoretycznie nie są szkodnikami, nie żywią się bowiem roślinami, toteż nie zjadają upraw. Kłopotem stają się przeważnie dla właścicieli rabat kwiatowych. Te niewielkie insekty usiłując dostać się do słodkiego nektaru, przegryzają zwinięte w pąki płatki kwiatów. W efekcie te nigdy nie rozkwitają. Mrówki mogą też uszkadzać młode pędy roślin.

Inna szkodliwa działalność mrówek także związana jest z ich zamiłowaniem do słodkości. Te owady to łakomczuchy, które lubują się w spadzi mszyc. W związku z tym prowadzą ich hodowle, bronią je przed drapieżnikami i dbają o doskonałe warunki bytowania dla mszyc. Jeśli ich hodowla zaczyna się rozrastać, mrówki przenoszą mszyce na inne rośliny, by miały one więcej przestrzeni do życia.



Mrówki całują się, żeby wymieniać ślinę z drogocennymi substancjami

To dwie główne przyczyny, dla których część właścicieli ogrodów traktuje te owady jak szkodniki i zadaje sobie pytanie: jak pozbyć się mrówek?

Sposobów na mrówki w ogrodzie jest wiele, ale jeden z nich jest zupełnie darmowy i całkowicie ekologiczny. Aby przegonić te owady ze swojej posesji, można wykorzystać liście pomidorów.



Sposób na mrówki w ogrodzie: Liście pomidorów

Jak pozbyć się mrówek z ogrodu? Odpowiedzią na to pytanie są liście pomidorów. Jeśli zauważysz, że owady zaczynają panoszyć się na twoich różach, juce ogrodowej czy innych roślinach powieś w kilku miejscach liście pomidorów. Wystarczy kilka dni, a mrówki na dobre przestaną odwiedzać roślinę.

Liście pomidorów jako sposób na mrówki w ogrodzie to nie tylko darmowa i skuteczna metoda, ale także całkowicie ekologiczny trik na przepędzenie owadów.



