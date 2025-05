Pij codziennie, jelita ci podziękują. Ulubiony napój naszych babć

Natalia Jabłońska

Jest lekkostrawna, doskonale odkwasza organizm i dostarcza wielu cennych substancji odżywczych. Maślankę, bo o niej mowa, zalicza się też do najmniej kalorycznych produktów mlecznych. Warto pić ją nie tylko na diecie odchudzającej, ale też w przypadku osłabienia czy spadku odporności. Nie tuczy, syci na długo i wzmacnia jelita. Nadaje się do wielu dań polskiej kuchni. Sprawdź, dlaczego maślanka jest tak cenna i dowiedz się, jak włączyć ją do diety.