Zadbaj o bezpieczeństwo domu podczas nieobecności

Niektórzy zapominają o tym przez przedwyjazdowe zamieszanie i roztargnienie, niektórzy uważają to za zbędną fatygę. Tymczasem jest co najmniej kilka istotnych powodów, przez które zaleca się wyłączać większość sprzętów elektronicznych przed wakacjami.

Po pierwsze — oszczędność. Nadal nie wszyscy pamiętają, że wiele urządzeń pobiera energię elektryczną, nawet w trybie czuwania. Po co zostawiać je w trybie gotowości, gdy opuszczamy mieszkanie na kilka dni czy tygodni? To wyłącznie dodatkowy koszt urlopu, z którego mało kto zdaje sobie sprawę i nie postrzega w tych kategoriach.

Wyłącz urządzenia elektryczne przed wyjazdem, by nie generować niepotrzebnych kosztów 123RF/PICSEL

Po drugie — bezpieczeństwo. Różne rzeczy mogą wydarzyć się podczas naszej nieobecności. Przerwy w dostawie prądu, spięcia albo gwałtowne burze. Jak głosi znane powiedzenie: przezorny zawsze ubezpieczony. W skrajnych przypadkach może dojść nawet do zwarcia i pożaru, a informacja o tym całkowicie odbierze przyjemność z wakacyjnego wyjazdu i przysporzy problemów.

Co wyłączyć z prądu przed wyjazdem?

Zdecydowana większość urządzeń, która zostaje w domu, powinna zostać odłączona od zasilania. W pierwszej kolejności skup się na telewizorze, komputerze, drukarce, skanerze, routerze WiFi, konsoli do gier. Świecące diody na sprzętach świadczą o tym, że nadal dochodzi do poboru energii. Być może stosunkowo niewielkiego, ale po co marnować zasoby skoro i tak jesteśmy daleko?

Nie zapominaj o kuchni i łazience. Pralka, suszarka, instalacja służąca do podgrzewania wody, zmywarka, mikrofalówka czy czajnik elektryczny też nie powinny zostać podłączone do gniazdka podczas naszej nieobecność. Skup się na drobiazgach. Jeśli zostawiasz jakieś ładowarki w domu, upewnij się, że nie są niepotrzebnie podłączone do prądu. Tak samo listwa z całym sprzętem elektronicznym będzie generować zbędną utratę energii, gdy zostanie podłączona do gniazdka.

Lodówka w trybie wakacyjnym

Lodówka to sprzęt, który musi być uruchomiony przez cały czas, aby spełniał swoją funkcję. Możemy jednak wpłynąć na zminimalizowanie poboru prądu. Nie róbmy dużych zapasów jedzenia przed wyjazdem, starając się wykorzystać zgromadzone do tej pory artykuły spożywcze. Im mniej rzeczy zostanie na półkach, tym lodówka będzie działać sprawniej, nie zwiększając zużycia prądu potrzebnego do utrzymania ustawionej temperatury przez załadowany do granic możliwości sprzęt.

Tylko w sytuacji, gdy uda ci się zużyć wszystko, możesz ją wyłączyć. W takim przypadku pamiętaj, aby drzwi wyłączonej lodówki pozostawić uchylone dla dobrej wentylacji.

Przed podróżą upewnij się, że większość urządzeń elektrycznych w domu jest wyłączonych 123RF/PICSEL

Rada na problematyczne urządzenia

Zdarza się, że do wyłączenia niektórych sprzętów nie mamy łatwego dostępu. Bywa tak np. z piekarnikiem czy płytą grzewczą. W takiej sytuacji zaleca się wyłączyć bezpieczniki obwodów elektrycznych, których działanie nie jest konieczne podczas wakacyjnego wyjazdu. Jak łatwo się domyślić, zostawiamy włączony wyłącznie ten obwód, który odpowiada za pracę lodówki oraz urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa — alarmu i monitoringu.

