Gdzie podlewać storczyka?

Storczyki nie należą do kwiatów szczególnie wymagających, ale by pięknie kwitły i były zdrowe, należy przestrzegać kilku ważnych zasad. Początkującym hodowcom tych kwiatów najwięcej trudności przysparza podlewanie -

storczyków nie podlewamy bowiem tradycyjną metodą, a zmoczenie liści czy przelanie może skończyć się dla nich fatalnie.

Kiedy podlewać storczyki?

Storczyki najlepiej podlewać rano, podlewanie wieczorne może doprowadzić do gnicia korzeni. Storczyka zresztą lepiej jest przesuszyć niż przelać - nadmiar wody prowadzi do żółknięcia liści, a w efekcie obumarcia rośliny. Najlepsza częstotliwość podlewania to raz w tygodniu latem i raz na dwa tygodnie zimą.

Zdjęcie Nawóz z czosnku do storczyków należy stosować z umiarem / 123RF/PICSEL

Storczyki najlepiej podlewać dopiero wtedy, gdy podłoże całkowicie wyschnie. Jego wilgotność możemy sprawdzić za pomocą drewnianego patyczka. Rośliny te należy podlewać wodą o temperaturze pokojowej - powinna być ona przetrzymana przez co najmniej 12 godzin w pomieszczeniu, w którym rosną storczyki, tak by osiągnęła jego temperaturę.

Jak podlewać storczyki?

Aby podlać storczyka, doniczkę wypełnioną korą i korzeniami należy zanurzyć w misce z wodą lub zalać nią osłonkę. Ważne, aby podlewać tylko korzenie - rozeta liściowa musi pozostać nad powierzchnią wody. Woda, która dostanie się do jej środka, może bowiem doprowadzić do śmierci rośliny. Storczyka pozostawiamy tak na około 30 minut, by "napił się" wody, następnie wyjmujemy go i po paru minutach odstawiamy na miejsce.

Storczyków nie podlewamy zimną wodą! To bowiem dla rośliny szok termiczny, który może doprowadzić do jej śmierci.

Woda do storczyków. Wystarczy dodać do niej te trzy składniki

Jednym z istotnych aspektów hodowli storczyków jest oczywiście nawożenie. Rośliny te można odżywiać gotowym, kupnym nawozem, ale warto przyrządzić także jedną z trzech domowych specyfików, które sprawią, że storczyki będą pięknie kwitły i zachowają zdrowie.

Woda z bananem do storczyków

Wodę z bananem do storczyków możemy przygotować na dwa, proste sposoby.

wysusz skórkę z banana na słońcu i posiekaj ją w drobne kawałeczki. Kopiatą łyżkę przygotowanej mieszanki zaparz z ok. 200 ml wody i wystudź

zalej skórki z dwóch bananów 2 litrami wody i odstaw w zamkniętej butelce na 2-3 dni. Tak przygotowaną wodę należy następnie przecedzić przez gazę i rozcieńczyć w stosunku 1:1 z wodą.

Jak podlewać storczyka bananem?

Naturalny nawóz z bananów należy trzymać w plastikowej butelce i podlewać nim storczyka nie częściej, niż raz na dwa tygodnie. Należy pamiętać, by nie zmoczyć liści rośliny.

Woda z piwem do storczyków

Storczyki warto podlewać także regularnie wodą z piwem, która wzmacnia i odżywia liście rośliny.

Zdjęcie Zaleca się podlewać storczyki wodą z piwem nie częściej, niż raz w miesiącu / 123RF/PICSEL

By ją przygotować, wystarczy przelać 50 ml jasnego piwa do szklanki i poczekać aż się wygazuje. Następnie należy uzupełnić szklankę wodą i odstawić przyrządzony nawóz na kilka godzin.

Jak podlewać storczyka piwem?

Piwo ma w swoim składzie alkohol, więc ten nawóz należy stosować ostrożnie. Zaleca się podlewać storczyki wodą z piwem nie częściej, niż raz w miesiącu. Częściej możemy natomiast przecierać liście tych roślin wacikiem zwilżonym piwem - ma ono nabłyszczać liście i podkreślać ich barwę.

Woda z czosnkiem do storczyków

Storczyki lubią także naturalny nawóz na bazie czosnku. By przygotować wodę z czosnkiem do storczyków, należy wlać do garnka litr ciepłej wody i dodać trzy, przeciśnięte przez praskę ząbki czosnku. Tak przygotowaną miksturę należy odstawić następnie na 24 godziny.

Jak podlewać storczyka czosnkiem?

Wody z czosnkiem nie stosujemy częściej niż raz w miesiącu, należy również pamiętać, że świeżo przygotowany wywar nie powinien stać dłużej, niż dwa dni.

Zdjęcie Storczyk źle znosi zarówno ciepłe powietrze od kaloryfera, jak również podmuchy zimnego przeciągu / 123RF/PICSEL

Storczyki najlepiej jest włożyć do naczynia wypełnionego wywarem na około 30 minut, a następnie wyjąć i po kilku minutach odłożyć na miejsce.

