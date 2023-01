Ten domowy środek wyczyści złotą biżuterię. Kosztuje mniej niż dwa złote, a efekt jak z salonu!

Gdy na biżuterii zaczyna pojawiać się nieestetyczny nalot w postaci tzw. patyny, często zadajemy sobie pytanie, jak wyczyścić złoto? W tym celu możemy oczywiście udać się do salonu jubilerskiego, jednak nie zawsze mamy na to czas i pieniądze

To zupełnie normalne, że złote bransolety czy pierścionki czernieją w miarę upływu czasu. Nie oznacza to jednak, że nie możemy poradzić sobie z tym problemem we własnym mieszkaniu

Jak domowym sposobem wyczyścić złoto tak, aby znów wyglądało obłędnie? Sprawdzonych trików jest więcej, niż mogłoby się wydawać, a koszt niektórych metod wyniesie nas nie więcej niż kilka złotych

Jak czyścić złoto i dlaczego warto to robić regularnie?

Od świeżo zakupionej złotej biżuterii najczęściej trudno jest oderwać wzrok. To klasyczny wybór, który zawsze pozostanie modny. Trzeba jednak pamiętać, że zamiłowanie do tego kruszcu ma również swoje wady. Niestety w wyniku oddziaływania różnych czynników, złoto ciemnieje.

Ekspozycja biżuterii na wilgoć czy promienie słoneczne na łańcuszkach, czy bransoletach sprawia, że często zaczyna pokrywać ją nieestetyczna patyna o jasnozielonym, szarawym czy brunatnym zabarwieniu.

Za taki stan rzeczy odpowiadać może również aplikacja balsamów do ciała czy kremów do rąk bez zdejmowania ozdób z ciała.

Innym częstym powodem jest zaś wykonywanie obowiązków domowych, np. ręczne mycie naczyń, podczas którego wystawiamy obrączki czy inne pierścionki na wpływ wykorzystywanego detergentu.

Zdjęcie Przed umyciem naczyń czy podłogi, koniecznie trzeba zdjąć biżuterię. W przeciwnym razie można ją łatwo uszkodzić / 123RF/PICSEL

Czym nigdy nie czyścić złota? Pasta do zębów może uszkodzić biżuterię

Matowa i pozbawiona koloru biżuteria nie zachwyca. Na szczęście można łatwo przywrócić jej dawny blask. Wystarczy jedynie mieć świadomość, jak często i czym czyścić złoto tak, aby nie straciło szlachetnego wyglądu.

Częstotliwość czyszczenia złota zależy od jego eksploatacji i sposobu przechowywania. Przyjmuje się, że profilaktycznym odświeżeniem biżuterii powinniśmy zająć się przynajmniej raz na pół roku. Musimy przy tym bardzo uważać, bowiem w internecie łatwo można natknąć się na porady, które bardziej szkodzą, niż pomagają.

Zdjęcie Pasta do zębów jako środek czyszczący? W przypadku złotej biżuterii to fatalny pomysł / 123RF/PICSEL

Niektóre serwisy polecają czyszczenie złotej biżuterii pastą do zębów. Ten sposób w połączeniu ze szczoteczką sprawdza się jednak tylko w przypadku srebra. Przy złotych naszyjnikach czy pierścionkach nie warto raczej za to decydować się na to rozwiązanie, ponieważ może ono doprowadzić do trwałych przebarwień i zarysowań kruszcu.

Trzeba również pamiętać, że złotych kolczyków czy pierścionków z kamieniami szlachetnymi, skórzanymi czy drewnianymi elementami nigdy nie należy moczyć bezpośrednio w wodzie.

Jak wyczyścić złoto z kamieniami? Profesjonalne środki i czyszczenie u jubilera

Popularnych metod jest co najmniej kilka, jednak do czyszczenia złota zawsze najlepiej wykorzystywać delikatne materiały. Najlepiej z reguły sprawdzą się ściereczki wykonane z flaneli lub bawełny i szczoteczki z miękkim włosiem.

Zdjęcie Czyszcząc złotą biżuterię z kamieniami, należy zachować szczególną ostrożność / 123RF/PICSEL

Gdy obawiamy się eksperymentować, białe złoto czy wyroby z dodatkami (np. kamieniami szlachetnymi) najbezpieczniej jest oddać do jubilera na profesjonalne czyszczenie. Można również sięgnąć po specjalistyczne preparaty dostępne w sklepach jubilerskich.

Środki do profesjonalnej konserwacji mogą jednak kosztować od 15 do około 100 złotych. To niemały wydatek. Tym bardziej że przy dużej ilości złotych ozdób do wyczyszczenia, specyfik może wystarczyć nam zaledwie na kilka użyć.

Jak wyczyścić złoto domowym sposobem? Łańcuszek będzie jak nowy

W domowym zaciszu biżuterię również można odświeżyć. Trzeba jednak pamiętać, aby zawsze zajmować się tym z ostrożnością. Zatem, jak czyścić złoto tak, aby go nie uszkodzić?

Płyn do mycia naczyń

Jeżeli mamy pewno co do jakości kruszca i wiemy, że nie zawiera ono żadnych delikatnych elementów, możemy spróbować wyczyścić biżuterię płynem do mycia naczyń. Wystarczy przygotować roztwór na bazie kilku kropel detergentu i ciepłej wody, a następnie umieścić tam złoto na 20 minut. Później wystarczy spłukać przedmiot pod bieżącą wodą i z należytą starannością osuszyć materiałem.

Szare mydło i woda

Tani domowy sposób na czyszczenie złota, który świetnie sprawdza się przy lekkich zabrudzeniach. Pierścionek czy łańcuszek wystarczy jedynie umieścić w wodzie z kilkoma kroplami szarego mydła w płynie i pozostawić tam na około 10-15 minut. Następnie biżuterię trzeba przepłukać i osuszyć.

Zdjęcie Szare mydło to uniwersalny środek czyszczący / 123RF/PICSEL

Ocet

Czym wyczyścić złoto? Okazuje się, że ocet również świetnie sprawdza się w takich porządkach. Przy czyszczeniu mocno zabrudzonej złotej biżuterii warto więc wykorzystać ten domowy środek. Aby to zrobić, na szmatkę wystarczy nabrać odrobinę roztworu octu z wodą i przetrzeć. Gdy wyschnie złoto należy po prostu wypolerować.

Czy można czyścić złoto sodą oczyszczoną? To świetny sposób, aby lśniło

Jeśli wciąż zastanawiasz się, jak wyczyścić złoty łańcuszek w domu, to wiedz, że śmiało możesz zdecydować się na jego odświeżenie za pomocą sody oczyszczonej. Zwłaszcza jeśli problemem jest trudny do usunięcia nalot.

Zdjęcie Papka z sody oczyszczonej i wody bez trudu poradzi sobie z brudną biżuterią / 123RF/PICSEL

Jest to świetny domowy sposób na czyszczenie złota, o ile mamy świadomość, jak konkretnie się za to zabrać. Jedna z najlepszych metod polega na wcieraniu w biżuterię tzw. papki z sody oczyszczonej rozpuszczonej w odrobinie wody.

Po dokładnym natarciu cennego przedmiotu, trzeba po prostu opłukać go pod bieżącą wodą i wysuszyć, wykorzystując się do tego celu miękką szmatkę.

Czym wyczyścic złoto, żeby się świeciło? Sok z cytryny działa fantastycznie

Efekt pięknie połyskującej biżuterii można osiągnąć również, stosując sok z cytryny. Owoc ten cechuje duże zakwaszenie, dzięki czemu świetnie nadaje się on do usuwania trudnych zabrudzeń. Złotą obrączkę czy bransoletę należy przetrzeć przekrojoną cytryną i pozostawić do wyschnięcia. Kiedy przedmiot wyschnie, wystarczy go już tylko wypolerować.

Skutecznych metod jest jednak znacznie więcej. Poniższy filmik jest dowodem, że do czyszczenia złotej biżuterii często można wykorzystać nawet tak nietypowe sposoby, jak: piwo czy ketchup.

