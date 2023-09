Spis treści: 01 Olej z pestek winogron - składniki odżywcze

02 Jakie właściwości ma olej z pestek winogron?

03 Jak i do czego stosować olej z pestek winogron?

04 Olej z pestek winogron na skórę i włosy

Olej z pestek winogron - składniki odżywcze

Olej tłoczony z pestek winogron warto spożywać z wielu względów - przede wszystkim z uwagi na jego prozdrowotne właściwości i bogaty skład. Posiada łagodny, niewyczuwalny zapach i smak, a więc będzie nadawać się do przyrządzania wszystkich potraw. Olej z pestek winogron jest bogactwem:

Witamin - szczególnie witaminy E, która jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów,

Przeciwutleniaczy,

Kwasów tłuszczowych omega-6 i omega-3,

Kwasu oleinowego i linolowego, które powinny być suplementowane w codziennej diecie.

Jakie właściwości ma olej z pestek winogron?

Najważniejsze właściwości olej z pestek winogron, wpływające korzystnie na zdrowie to:

Działanie przeciwnowotworowe,

Zmniejszanie ryzyka zachowania na choroby Parkinsona czy Alzheimera,

Działanie opóźniające starze się organizmu,

Uprawnianie krążenia krwi,

Wzmacnianie układu odpornościowego,

Detoksykacja organizmu,

Obniżanie zbyt wysokiego poziomu cholesterolu LDL,

Wspieranie układu nerwowego - poprawianie pamięci i koncentracji,

Poprawianie jakości snu,

Korzystne wpływanie na kondycję skóry (działanie przeciwzmarszczkowe),

Wzmacnianie włosów i nawilżanie skóry głowy.

Jak i do czego stosować olej z pestek winogron?

Olej z pestek winogron sprzedawany jest w większości sklepów spożywczych zazwyczaj w szklanych butelkach - to kolejna jego zaleta. Do czego można go stosować, by wpływał pozytywnie na zdrowie?

Przede wszystkim warto jeść ten olej w postaci surowej, w temperaturze pokojowej - wówczas wykazuje on najkorzystniejsze działanie na organizm. Idealnie sprawdzi się jako dodatek do surówek, sałatek czy domowych dipów.

Poleca się także dodawać do gotowania potraw, których temperatura nie przekracza 100 st. C - np. sosów, zup.

Mimo, że temperatura dymienia oleju z pestek winogron to około 216 st. C, specjaliści ds. żywienia nie zalecają na nim smażyć. Zawiera on w swoim składzie aż 70 proc. kwasów wielonienasyconych, które pod jej wpływem wysokiej temperatury ulegają utlenieniu, zamieniając się w szkodliwy glicerol i wolne kwasy tłuszczowe.

Zdjęcie Olej z pestek winogron najlepiej stosować w temperaturze pokojowej - jako dodatek do sałatek czy surówek / 123RF/PICSEL

Olej z pestek winogron na skórę i włosy

Olej z pestek winogron świetnie nawilża, ujędrnia skórę, a także zmiękcza i wygładza włosy. Warto stosować go więc w domowej pielęgnacji - np. dodawać do maseczek, kremów lub stosować samodzielnie na twarzy i włosy aplikując na noc.