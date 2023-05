Czym jest stonka ziemniaczana?

Stonka ziemniaczana to chrząszcz z rodziny stonkowatych, który zadomowił się w Europie na przełomie XIX i XX wieku, a na Stary Kontynent przywędrował prawdopodobnie z Ameryki Północnej. Szkodnik posiada doskonałe umiejętności przystosowywania się do niekorzystnych warunków i co gorsze - uodparnia się na stosowane metody jego zwalczania.

Dorosłe osobniki, ale również larwy potrafią w krótkim czasie doprowadzić do całkowitego zniszczenia upraw, o ile nie zostaną one odpowiednio zabezpieczone. Jedna samica stonki ziemniaczanej potrafi znieść nawet do tysiąca jaj, z których po kilkunastu dnia powstają łakome i nienasycone larwy.

Stonka ziemniaczana niszczy nie tylko uprawy ziemniaków, ale zjada także paprykę i pomidory, dlatego pasjonaci ogródków również muszą zmierzyć się z tym uporczywym szkodnikiem. Stonka ziemniaczana zjada kwiaty, łodygi i liście roślin. Nie oznacza to jednak, że w batalii ze stonką ziemniaczaną musimy wyjść na tarczy. Istnieje kilka trików, dzięki którym pozbędziemy się tego niechcianego gościa.

Zdjęcie Stonka ziemniaczana posiada doskonałe zdolności do uodparniania się na opryski / 123RF/PICSEL

Jak zwalczyć stonkę ziemniaczaną?

Gnojówka z pokrzywy

Nawóz z pokrzywy to dobry sposób na ograniczenie niszczycielskich zapędów stonki ziemniaczanej, a w dodatku jest on prosty i szybki w przygotowaniu. W tym celu musimy wyposażyć się w jeden kilogram świeżo ściętej pokrzywy i dziesięć litrów wody. Pokrzywę wsadzamy do dużego naczynia i zalewamy wodą, a następnie odstawiamy na pięć dni aż do uzyskania fermentacji. Po tym czasie przygotowany wywar rozcieńczamy z wodą w proporcjach 1:10, przelewamy do butelki z atomizerem i spryskujemy nasze uprawy.

Zdjęcie Pokrzywa może posłużyć do zrobienia nawozu do zwalczania stonki ziemniaczanej / 123RF/PICSEL

Oprysk musztardowy

W tym przypadku należy zaopatrzyć się w musztardę w proszku, ale z jej kupnem obecnie nie ma żadnego problemu - dostaniemy ją w większości dużych marketów lub w sklepach internetowych. Jak przygotować taki oprysk? Wystarczy, że trzy czubate łyżki proszku musztardowego wymieszamy w szklance wody i odstawimy na dwa dni.

Następnie koncentrat rozcieńczamy w dziesięciu litrach wody i dodajemy 50 gramów startego, szarego mydła, co zapewni lepsze przyleganie substancji do rośliny. Opcjonalnie możemy do całości zaaplikować 100 ml octu. Tak, jak przypadku gnojówki z pokrzywy - miksturą spryskujemy zaatakowane przez stonkę rośliny.

Zdjęcie Oprysk z proszku musztardy i szarego mydła pomoże nam zwalczyć stonkę ziemniaczaną / 123RF/PICSEL

Roztwór z cebuli i czosnku

Stonka ziemniaczana nie lubi aromatu cebuli i czosnku, dlatego ta metoda dobrze sprawdza się w batalii ze szkodnikiem. Łupiny z kilku cebul wraz ze zmiażdżonymi ząbkami czosnku zalewamy dziesięcioma litrami wody i gotujemy przez dwie godziny.

Po ugotowaniu wywaru ostudzamy go i przecedzamy. Wywar uzupełniamy wodą, by uzyskać dziesięć litrów płynu (część wody wyparuje podczas gotowania). Przelewamy do butelki z funkcją spryskiwania i nanosimy na uprawy.

Zdjęcie Łupiny z cebuli i czosnek to baza do przygotowania skutecznego oprysku na stonkę ziemniaczaną / 123RF/PICSEL

Oprysk z mleka

W szranki ze stonką możemy również stanąć uzbrojeni w zwykłe, chude, krowie mleko. Taka mikstura powinna skutecznie wyprosić chrząszcza z naszego ogrodu i działki. Mleko wystarczy wymieszać z wodą w proporcjach 1:10 i takim preparatem opryskiwać narażone na stonki rośliny.