Rośliny doniczkowe to nie tylko świetna ozdoba dla naszego domu. Mają one również właściwości zdrowotne - dostarczają tlenu czy zwiększają poziom wilgotności powietrza. Jedną z najlepszych jest mirt pospolity. Co to za roślina?

Mirt - co to za roślina?

Mirt pospolity występuje głównie w basenie Morza Śródziemnego. Roślina przybiera postać gęstych krzewów sięgających czasami nawet 5 metrów. W Polsce uprawia się go w doniczkach, najczęściej dorasta do jednego metra. Ma ciemnozielone listki, białe kwiatki oraz silny aromat.

Zdjęcie Kwiaty mirtu mają intensywny zapach i są wykorzystywane m.in. do produkcji perfum / 123RF/PICSEL

Czego symbolem jest mirt?

W czasach starożytnych mirt uważano za symbol młodości i piękna, a także wierność i miłość. Wieńce wykonane z jego gałązek służyły m.in. jako ozdoby podczas dekoracji zwycięzców igrzysk olimpijskich czy zdobiły głowy sędziów i panien młodych. W Biblii z kolei roślina ta symbolizowała nieśmiertelność i zwycięstwo życia nad śmiercią.

Mirt - zastosowanie

Mirt dzięki swoim właściwościom aromatycznym ma szerokie zastosowanie. Przede wszystkim wykorzystamy go w kuchni - jego liści możemy używać podobnie jak liści laurowych. Kwiaty i owoce mirtu służą natomiast do wyrobu perfum, a gałązki - do tworzenia ślubnych bukietów.

Pielęgnacja mirtu - podlewanie i przycinanie

Roślinę należy podlewać regularnie wodą (odstaną i odwapnioną) w pokojowej temperaturze. Trzeba jednak pilnować, aby nie doprowadzić do przelania mirtu - jego ziemia powinna być zawsze wilgotna, ale woda nie może zalegać na podstawce.

Mirt wymaga także przycinania. Czynność ta jest konieczna, aby zachować jak najładniejszą formę rośliny. Warto zrobić to na wiosnę, aby usunąć zbędne pędy i uformować go w wybrany kształt, np. stożek czy kulę.

Mirt - najlepsze miejsce w sypialni

Zdjęcie Mirt nie lubi towarzystwa innych roślin / 123RF/PICSEL

Mirt w doniczce ma dość specyficzne wymagania. Zimą przechodzi okres spoczynku i wymaga umieszczenia w temperaturze około 10 stopni, co jest dość trudne. Warto pomyśleć o postawieniu go przy często otwieranym oknie. Latem z kolei roślinę, która o tej porze roku kwitnie, można wynieść na balkon.

Roślina ta świetnie sprawdzi się w naszych sypialniach. Jej właściwości pozwalają ograniczać rozwój mikrobów w powietrzu. Dzięki temu mirt może poprawić samopoczucie czy jakość snu domowników. Pamiętajmy jednak, że nie lubi on towarzystwa innych roślin.

