Ryż ma zdolność do wiązania wody, co sprawia, że maseczka ryżowa świetnie nawilża skórę, pozostawiając ją jedwabiście gładką. To idealny wybór dla osób z suchą i odwodnioną cerą, które pragną odzyskać zdrowy wygląd i elastyczność skóry. Choć ryż nie zastąpi filtra przeciwsłonecznego, to zawiera naturalne związki, które wspomagają ochronę skóry przed szkodliwym promieniowaniem UV.