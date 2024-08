Jak to wygląda z morelami? Dostępne i najbardziej wartościowe są w lipcu oraz w sierpniu . Słodki i soczysty miąższ otacza delikatna skórka. Czy trzeba się jej pozbywać? W żadnym razie. Morele zaleca się jeść na surowo wraz ze skórką — to właśnie ona zawiera największe ilości dobroczynnego błonnika.

Morele to nie tylko pyszne, ale i niezwykle zdrowe owoce, które warto włączyć do diety. Bogate w witaminy, minerały, błonnik i przeciwutleniacze, przysłużą się organizmowi na różnych polach. Od pozytywnego wpływu na narząd wzroku, poprzez układ trawienny i odpornościowy, aż do sercowo-naczyniowego. Co powoduje, że morele działają tak wszechstronnie? Co zawierają?