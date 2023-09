Ukryta funkcja na dziale z pieczywem. Koniec wygibasów

Oprac.: Łukasz Piątek Porady

Pieczywo to jeden z tych produktów, po który większość osób codziennie sięga podczas zakupów spożywczych. W dużych marketach możemy skorzystać z regałów, na których zainstalowane są specjalne, głębokie kontenery, wypełnione po brzegi bułkami, bagietkami oraz chlebem. No właśnie, po brzegi… Jednak w momencie, gdy bułek w pojemniku jest zaledwie garstka, a w dodatku znajdują się na samym końcu, trzeba się nieźle nagimnastykować, by trafiły one w nasze ręce. Chyba że skorzystamy z pewnej ukrytej funkcji…

Zdjęcie Wyjmowanie pieczywa z szuflad w markecie czasami jest karkołomnym zajęciem / 123RF/PICSEL