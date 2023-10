Spis treści: 01 Ściółkowanie szyszkami

02 Kwaśny kompost z szyszek

03 Szyszki - jak jeszcze je wykorzystać?

Ściółkowanie szyszkami

Nieustanne sprzątanie zalegających w ogrodzie szyszek może powoli stać się zajęciem bardzo frustrującym. Zamiast wynosić kolejny zapełniony worek na śmietnik, możemy wykorzystać zdrewniałe szyszki jako naturalną ściółkę. Podobnie jak inne części drzew iglastych, porządnie zakwaszają glebę, co docenią przede wszystkim różaneczniki, hortensje oraz magnolie.

Ogrodnicy chcący dopieścić rabaty kwiatowe w najmniejszym centymetrze, docenią aspekty dekoracyjne ściółki szyszkowej. Nie tylko przyciąga wzrok ciekawym wyglądem, ale dodatkowo rozkłada się o wiele wolniej, nie trzeba więc tak często jej uzupełniać. Szyszki działają jak naturalny wskaźnik wilgotności gleby. Deszczowa aura oraz mokre podłoże sprawiają, że ich łuski się zamykają, a suche i ciepłe powietrze ponownie je otwiera.

Kwaśny kompost z szyszek

Zdjęcie Kompost szyszkowy sprawdzi się do roślin kwasolubnych / 123RF/PICSEL

Spadające z drzew szyszki z powodzeniem wykorzystamy do wzmocnienia roślin rosnących w ogrodach. Na bazie kłosów zarodnionośnych przygotujemy kwaśny kompost, idealny pod uprawę drzew iglastych i gatunków kwasolubnych. Co ciekawe, gotowy preparat świetnie nada się także do zakwaszenia gleby. Jak przygotować domową odżywkę?

Podstawowa zasad mówi, by nie przygotować kwaśnego kompostu szyszkowego w zwykłym kompostowniku. Do tego celu musimy przeznaczyć osobny pojemnik. Po jego przygotowaniu wrzucamy rozdrobnione gałązki, wióry, korę, igliwie, zrębki oraz zapas szyszek. Warto wiedzieć, że taki kompost zawiera niewiele składników odżywczych. Nie obfituje także w azot, dlatego konieczne będzie uzupełnienie go za pomocą nawozów. Kwaśny kompost z szyszek jest gotowy dopiero po 2-3 latach. Nie ma zupełnie miałkiej konsystencji i wyróżnia się dość grubą strukturą, ale rośliny iglaste oraz kwasolubne właśnie taką preferują.

Szyszki - jak jeszcze je wykorzystać?

Sosnowe lub świerkowe kłosy zarodnionośne możemy poddać suszeniu i wykorzystać w domu jako naturalną dekorację. Świetnie komponują się w wiankach oraz stroikach. Pozostawienie ich w ogrodzie przyciągnie ciekawych gości. Nasiona znajdujące się wewnątrz szyszek stanowią prawdziwy przysmak dla wiewiórek, krzyżodziobów, dzięciołów oraz orzechówek.

Młode i jeszcze zielone szyszki, najlepiej zerwane prosto z drzewa, wykazuję silne działanie prozdrowotne. Ich wnętrze skrywa liczne wartościowe substancje, m.in. witaminę C, olejki eteryczne, kwasy organiczne, garbniki oraz żywicę. Zwolennicy medycyny naturalnej chętnie stosują syrop z szyszek sosny, który ma działanie wykrztuśne, napotne oraz przeciwbakteryjne. Preparat jest polecany głównie przy nawracających infekcjach oraz chorobach górnych dróg oddechowych.

