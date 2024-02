Spis treści: 01 Kawa z charakterem

02 Właściwości kawy z chili

03 Czy kawa z chili odchudza?

04 Jak zrobić kawę z chili?

Kawa z charakterem

Aromatyczne przyprawy świetnie sprawdzają się jako dodatki do kawy. Nie tylko są uciechą dla kubków smakowych, ale też sprawiają, że napój zyskuje nowe właściwości. O ile wsypywanie cynamonu lub kardamonu do kawy nie wydają się czymś niespotykanym, o tyle przyprawa kojarzona z pikantną kuchnią nie jest jeszcze zbyt rozpowszechnionym akcentem.

Kawa z chili cechuje się wyczuwalną ostrością. Jeśli dopiero startujemy ze swoimi eksperymentami, dobrze jest zacząć od niewielkiej porcji — wystarczy dosłownie szczypta. Pikantne składniki mogą podrażniać błonę śluzową żołądka, dlatego nowości w kuchni należy wprowadzać stopniowo i obserwować reakcje swojego organizmu.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kawa jest zdrowa. W jaki sposób działa? Interia.tv

Sprawdź: Idealne dla cukrzyków i wegetarian. Zastąpią mięso i dostarczą witamin!

Właściwości kawy z chili

Dobroczynny wpływ napoju z pikantnym dodatkiem wynika przede wszystkim z zawartej w sproszkowanej papryce kapsaicynie. To ona odpowiada za "ognisty" smak, ale wiąże się także z cennymi właściwościami dla zdrowia.

Dodawanie chili do kawy pomoże wzmocnić odporność. Cechuje się działaniem bakteriobójczym, co jest korzystne nie tylko w kontekście zwalczania infekcji, ale też zdrowia układu pokarmowego. Chili jako źródło nie tylko kapsaicyny, ale też witamin A oraz C, a także potasu, wpływa pozytywnie na regulację ciśnienia tętniczego i poziomu cholesterolu.

Czy kawa z chili odchudza?

Już niewielka porcja ostrej papryki w proszku stymuluje trawienie i poprawia funkcjonowaniu układu pokarmowego. To absolutne podstawy, jeśli zależy nam na skutecznym odchudzaniu. Dodatkowo kawa z chili rozgrzewa organizm i przyspiesza proces spalania tkanki tłuszczowej. Jednocześnie pomaga zapanować nad nadmiernym apetytem i ograniczyć odruchowe podjadanie, które nie zawsze wynika z realnego głodu.

Dzięki tym właściwościom dodanie chili do kawy okaże się sporą pomocą w procesie walki z nadprogramowymi kilogramami. Pod oczywistym warunkiem, że napoju nie będziemy wzbogacać kalorycznymi dodatkami w postaci bitej śmietany czy słodkich syropów.

Jak zrobić kawę z chili?

Zdjęcie Kawa z chili rozgrzewa organizm i przyspiesza proces spalania tkanki tłuszczowej. / 123RF/PICSEL

Mamy dobrą wiadomość — uwzględnienie pikantnej przyprawy nie wymusza żadnych zmian w samym przygotowaniu napoju. Zaparz kawę tak, jak lubisz najbardziej. Może być to espresso, może być z dodatkiem mleka. Na koniec wsyp chili i dokładnie wymieszaj. Stopniowo zwiększając ilość tego dodatku, nie przekraczaj porcji o wielkości 1/3 łyżeczki. Inaczej chili zdominuje smak kawy.

Polecamy: Pij pół godziny przed pierwszym posiłkiem. Doskonale nawadnia, obniża ciśnienie i cholesterol