Niezwykle aromatyczną, esencjonalną i pełną smaku kawę z dodatkiem kardamonu otrzymamy z ziaren ciemno lub średnio palonych

Kofeina obecna w kawie wykazuje działanie redukujące poziom zmęczenia, pobudzające oraz zwiększające koncentrację

Przemysł farmaceutyczny wykorzystuje właściwości kawy w środkach przeciwbólowych oraz zwalczających astmę

Działanie kardamonu na organizm

Na zaletach kardamonu poznali się już mieszkańcy starożytnej Grecji oraz Egiptu. Nasiona rośliny używano przede wszystkim do higieny jamy ustnej. Na tym jednak nie kończył się potencjał rośliny. Stanowiła obowiązkowy dodatek do pachnideł, którymi tak chętnie się smarowano. Współcześnie uważa się kardamon za najbardziej wyszukaną przyprawę na świecie, co przekłada się na niemałą cenę.

Świeżą lub suszoną przyprawę chętnie stosuje się nie tylko w kulinariach, ale także do celów leczniczych. Co wyróżnia kardamon wśród innych cennych składników? Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na walory smakowe, zapachowe oraz prozdrowotne, których nie dostrzeżemy na pierwszy rzut oka. Szczególną rolę odgrywa w regulowaniu pracy układu pokarmowego, wzmagając wydzielanie soków trawiennych. W efekcie wpływa na przyspieszenie przemiany materii, czego efekty zaobserwujemy, stając na wadze.

Nie bez powodu wskazuje się kardamon jako składnik, którego nie powinno zabraknąć zarówno w kuchni, jak i domowej apteczce. Zwolennicy naturalnych metod poprawy odporności docenią właściwości przeciwzapalne oraz antywirusowe. Przydają się szczególnie w sezonie jesienno-zimowym, kiedy naturalna bariera słabnie, dopuszczając liczne infekcje, przeziębienie oraz grypę. Sami lekarze doradzają stosowanie inhalacji na bazie kardamonu, w celu zmniejszenia obrzęku błony śluzowej oraz łagodzenia kaszlu.

Kawa i kardamon - czy warto je łączyć?

Duet kawy oraz kardamonu nie należy do najbardziej popularnych połączeń smakowych. Częściej używamy przyprawy do przygotowania aromatycznych dań na bazie mięsa i warzyw. Okazuje się jednak, że składnik doskonale łączy się z filiżanką parującego czarnego napoju. Powstały duet zapewnia niezapomniane wrażenia kubkom smakowym.

Dlaczego warto zastanowić się nad doprawieniem kawy akurat kardamonem? Połączenie to pomaga organizmowi lepiej walczyć z atakującymi go wolnymi rodnikami. Ich nadmiar może doprowadzić do wystąpienia poważnych problemów z sercem, rozwoju cukrzycy, a także wzrostu ryzyka zachorowania na nowotwory. Wystarczy jedna łyżeczka kardamonu wmieszana do kawy, by obniżyć skurczowe, rozkurczowe i średnie ciśnienie krwi.

Na tym jednak zalety działania kawy z kardamonem się nie kończą. Napój z dodatkiem korzennej przyprawy uwalnia od nawracających problemów trawiennych. Działa rozkurczowo, przynosząc ulgę osobom zmagającym się z nieżytem żołądka. Regularne wypijanie tak dosmakowanej kawy sprawi, że wzdęcia, wymioty czy nudności nie będą zakłócały codziennego funkcjonowania.

Domowa kawa z kardamonem - niezbędne produkty

Charakterystycznie głęboki aromat świeżo zaparzonej czarnej kawy, z którego wyraźnie przebija się nuta egzotycznej korzennej przyprawy. Zanim weźmiemy pierwszy łyk kawy z kardamonem, już sam jej zapach postawi nas na nogi. Filiżanka pełna parującego napoju ekspresowo rozgrzewa, wprawia w dobry nastrój i dodaje energii do radzenia sobie z codziennymi zadaniami.

Składniki:

2-3 czubate łyżki świeżo mielonej kawy,

100 ml przefiltrowanej wody,

1 łyżeczka mielonego kardamonu,

1 łyżeczka cukru z wanilią,

szczypta cynamonu do smaku,

ulubione mleko do kawy.

Parzenie aromatycznej kawy z nutą kardamonu

Przygotowywanie domowego napoju zaczynamy od zaparzenia ulubionej kawy. Możemy w tym celu użyć domowej kawiarki, tygielka lub ekspresu ciśnieniowego. Decydując się na jedną z dwóch pierwszych opcji, wymieszajmy zmielone ziarna kawy z kardamonem jeszcze przed parzeniem. Korzystając z ekspresu, dodajemy przyprawę dopiero wtedy, gdy kawa będzie już gotowa. Napój z dodatkiem kardamonu przelewamy do kubka lub filiżanki, dolewamy porcję mleka, dosładzamy cukrem waniliowym i doprawiamy szczyptą sproszkowanego cynamonu. Tak przygotowany przysmak serwujemy na ciepło, najlepiej tuż po zaparzeniu. Kawę z kardamonem możemy podawać w takim wydaniu lub nadać jej deserowego charakteru. Wystarczy, że ubijemy nieco śmietany 30 lub 36%, wyłożymy na wierzch kawy, a całość posypiemy jeszcze odrobiną kardamonu. Smacznego!

