Dracena występuje w niemal 40 gatunkach, wśród których znajdują się zarówno drzewa, jak i odmiany przypominające krzewy. Do uprawy domowej nadaje się jedynie kilka dracen - najpopularniejszą jest pochodząca z Madagaskaru dracena obrzeżona (Dracaena marginata). Jej cechy rozpoznawcze to liście o ostrych końcówkach. Od wewnątrz, liście zdobi jasny lub czerwono-brązowy pasek.

Roślina jest mało skomplikowana w uprawie, dlatego cieszy się dużą popularnością. Jest efektowną ozdobą pomieszczenia. Uwielbia ciepło, dlatego też najlepiej, by temperatura wynosiła więcej niż 15 stopni C. Latem powinna wynosić od 18 do 25 stopni C.