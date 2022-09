Kasztany są obok wrzosów i żołędzi jednym z podstawowych symboli jesieni. Owoce kasztanowca ceni się głównie za ich dekoracyjność. Często wykorzystuje się je bowiem do tworzenia jesiennych ozdób w domu i ogrodzie. Stanowią też frajdę dla dzieci, które podczas spacerów cieszą się nowymi znaleziskami. Co ciekawe, mogą być również sposobem na zarobek. W internecie pojawia się coraz więcej ofert skupu kasztanów. Ile można na nich zarobić?

Skup kasztanów. Ile można dostać za kilogram?

Ogłoszeń dotyczących skupu kasztanów nie brakuje. Chętnych na ich oddanie - podobnie. Zbierają starsi, całe rodziny, a nawet szkoły.

- Rocznie współpracuje z nami około 150-200 szkół - tłumaczy Henri Middelveld z firmy Pharmeko, która zajmuje się skupem i przerabianiem kasztanów. - Są takie, które zbierają ogromne ilości - nawet 3 tony. Wtedy mogą zarobić nawet około 2,4 tys. zł. Od lat współpracujemy również z organizacjami, które wspierają chore dzieci. Jedna z firm zebrała w zeszłym roku rekordową ilość 16 ton kasztanów. W zamian otrzymała 10 tysięcy złotych, które przeznaczono na leczenie wybranego dziecka - dodaje.

Skupy kasztanów funkcjonują w Polsce od lat. Za kilogram zarobić można obecnie od około 60 gr -1 zł. Ceny sprawdziliśmy również na jednym z portali internetowych. Ofert przybywa z dnia na dzień. Treść jest zazwyczaj podobna: "kupię owoc kasztana, cena 1 - 1,2 zł za kilogram". Niektórzy oferują dodatkowo odbiór kasztanów, a także transport.

Kasztany przynoszą nie tylko dzieci, ale też osoby starsze czy te w średnim wieku. Znam pana, który w ciągu jednego dnia zbiera nawet 200 kilogramów. W zeszłym roku zebrał w sumie 4,5 tony tłumaczy Henri Middelveld.

Zdjęcie Sezon na kasztany właśnie się rozpoczął. Potrwa do końca października / 123RF/PICSEL

"Kasztany są jak ziemniaki". Jak należy je przechowywać?

Pomoże na ból gardła, zadziała odkażająco na organizm. Jak zrobić nalewkę z miodu? Ostateczna cena, jaką można uzyskać w skupie, uzależniona jest od ilości zebranych kasztanów. - Główną kwestią jest fakt, aby w pobliżu znajdowała się aleja kasztanowa. W przeciwnym wypadku zarobić na kasztanach będzie naprawdę ciężko - dodaje Henri Middelveld.

Jeżeli więc w pobliżu nie ma dużej ilości drzew kasztanowca, zbieranie nie ma niemalże sensu. Jeśli już uda nam się zebrać odpowiednią ilość kasztanów, należy pamiętać, aby dobrze o nie zadbać. Należy ochronić je od pleśni i stęchlizny. Kasztany muszą być przechowywane w suchym i chłodnym miejscu, tak by mogły "oddychać".

Nie należy ich zamykać w szczelnie zawiązanych torbach lub pudłach, inaczej się zepsują i staną nieprzydatne. Najodpowiedniejszym miejscem na składowanie worków z kasztanami jest wiata. Najgorsze, co można zrobić, to wsadzić kasztany do reklamówki i trzymać przy grzejniku. Owoce kasztanowca nie mogą być również uszkodzone.

Kasztana trzeba traktować trochę jak ziemniaka. Ziemniak, który jest uszkodzony, też do niczego się nie nada - tłumaczy właściciel firmy skupującej kasztany.

Co następnie dzieje się z kasztanami? Firma postępuje zgodnie z preferencjami swoich odbiorców. Kasztany są myte, cięte w paski lub suszone w całości. Następnie trafiają do innych państw w Europie lub poza jej granice - również do Azji.

Co robi się z kasztanów? Oto, do czego się je wykorzystuje

Zdjęcie Ofert dotyczących skupu kasztanów przybywa z dnia na dzień / 123RF/PICSEL

Kasztany zbierane w ogromnych ilościach trafiają do przedsiębiorców, którzy wykorzystują je do produkcji żeli czy maści. Podobne preparaty stosuje się w przypadku leczenia objawów przewlekłej niewydolności żylnej, żylakach, bólu i uczuciu ciężkości w nogach, nocnych skurczach, obrzękach, zwichnięciach oraz stłuczeniach.

Wyciąg z nasion kasztanowca wykorzystuje się również w przemyśle kosmetycznym, jako składnik produktów przeznaczonych do pielęgnacji cery naczynkowej. Są składnikiem kremów, maseczek oraz toników. Ich dodatkową zaletą jest zwężanie porów oraz poprawa napięcia skóry. Wyciągi z kasztanowca stosuje się również w preparatach zwalczających cellulit.

Nie rezygnujmy jednak ze zbierania nawet najmniejszej ilości kasztanów. Mogą one bowiem wspomóc nas w codziennych dolegliwościach. Nalewka z owoców kasztanowca pomoże na żołądek, żylaki i reumatyzm. Kasztany sprawdzą się również w codziennych domowych obowiązkach - z powodzeniem przygotujemy z nich naturalny środek do prania.

