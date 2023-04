Spis treści: 01 Czy prezent to darowizna?

02 Do jakiej kwoty można dać prezent bez podatku?

03 Czy pieniądze z komunii są opodatkowane?

04 Jak nie płacić podatku za prezent z komunii

05 Zgłoszenie darowizny fiskusowi

06 Podatek za prezenty komunijne: Ile wynosi w 2023 roku?

Czy prezent to darowizna?

Darowizna to inaczej nieodpłatne przekazanie danego składnika majątku na rzecz drugiej osoby. Podczas tej czynności rodzi się obowiązek podatkowy w postaci podatku od spadków i darowizn. Prezenty uznawane są za darowiznę, więc podlegają takiemu podatkowi. Podatek od prezentów płaci się jednak dopiero wtedy, gdy ich wartość przekroczy kwotę wolną od podatku.

Do jakiej kwoty można dać prezent bez podatku?

Kwestię opodatkowania prezentów reguluje ustawa o spadkach i darowiznach. Zgodnie z nią zwolnione od opodatkowania są darowizny od jednej osoby, do ustalonych limitów, które wynoszą od 13 października 2022 roku:

Reklama

10 434 zł – I grupa podatkowa - rodzice, dziadkowie, dzieci, ojczym, macocha

7 878 zł – II grupa podatkowa - ciotki, wujkowie

5 308 zł – III grupa podatkowa - osoby całkowicie niespokrewnione i przyjaciele

Limity te nie oznaczają jednak, że prezent o niższej wartości zawsze będzie nieopodatkowany, ponieważ do limitów wlicza się nie tylko ostatni prezent - obdarowany musi zsumować wszystkie darowizny od jednej osoby z ostatnich pięciu lat poprzedzających rok, w którym otrzymał ostatnią z nich.

Zdjęcie Podatek od darowizny może obejmować nie tylko prezent z okazji jednej uroczystości, ale wszystkie podarunki do pięciu lat wstecz / Krzysztof Wierzbowski / Agencja FORUM

Czytaj również: Sztabka złota i kosmetyki na pierwszą komunię to dopiero początek listy

Czy pieniądze z komunii są opodatkowane?

Porady Do kiedy rozlicza się PIT 2023? W tym roku zmiana Coraz częściej wartość prezentów otrzymywanych przez dzieci na komunię przekracza kilka tysięcy. Rodzice zastanawiają się więc, czy obejmuje ich obowiązek podatkowy. Jeżeli wartość prezentu przekroczyła limit, to należy zgłosić ten fakt fiskusowi, ale warto mieć na uwadze, że prawdopodobnie prezenty otrzymane przez dziecko będą zwolnione z podatku. Dotyczy to jednak tylko prezentów od wstępnych - rodziców, przysposabiających, dziadków, pradziadków, rodzeństwa, ojczyma i macochy.

Jak nie płacić podatku za prezent z komunii

By nie płacić podatku za prezent z komunii, wystarczy po prostu zgłosić ten fakt fiskusowi. W tym konkretnym wypadku przepisy prawa nie są aż tak bezduszne i zazwyczaj urzędnicy idą na rękę obdarowanym. Nawet w sytuacji, gdy wartość prezentu od rodziców, dziadków, rodzeństwa, macochy i ojczyma przekroczy 10 434 zł brutto, nie trzeba będzie płacić podatku.

Zdjęcie Prezenty od najbliższych mogą być całkowicie zwolnione z podatku / Bartłomiej Magierowski / East News

Zgłoszenie darowizny fiskusowi

Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, które otrzymało przekraczające limit prezenty na komunię zobowiązani są zgłosić ten fakt fiskusowi. Ważne, by zrobić to w terminie, czyli w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania prezentu. Zgłoszenia dokonać można przez internet, wysyłając deklaracje pocztą lub składając ją osobiście.

Kwota podatku za prezenty komunijne w 2023 roku uzależniona jest oczywiście od ich wartości. Podatek ten waha się jednak od 3 do 20 proc.

Zobacz również: Oto ukryte koszty Pierwszej Komunii Świętej. Za co zapłacisz dodatkowo?