Kiwi , nazywane też agrestem chińskim to mały owoc, którego najpopularniejszym gatunkiem jest Actinidia deliciosa, znana jako kiwi Hayward. Kiwi ma owalny kształt, brązową, puszystą skórkę, a pod nią lśniący, półprzezroczysty miąższ z małymi, czarnymi nasionami. Miąższ ma lekko kremową konsystencję i słodki, specyficzny smak, który sprawia, że kiwi to jeden z najpopularniejszych i najbardziej lubianych owoców świata.

Owoce kiwi to prawdziwa skarbnica witaminy C , znanej też jako kwas askorbinowy. Jest ona odpowiedzialna za wzrost i naprawę tkanek organizmu oraz wsparcie układu odpornościowego. Kiwi chroni więc organizm przed działaniem wolnych rodników i zmniejsza stres oksydacyjny.

Kiwi zawiera też witaminę K , która reguluje krzepnięcie krwi, metabolizm i poziom wapnia we krwi. Badania wykazały, że owoc ten może również znacznie zmniejszyć objawy astmy oskrzelowej, poprawiając funkcjonowanie płuc i zmniejszając dolegliwości oddechowe.

Kiwi to bogate źródło błonnika, który wspomaga trawienie i likwiduje zaparcia, usprawniając pracę zarówno jelit jak i żołądka. Badania wykazały, że owoc ten może obniżyć wysokie ciśnienie krwi, zapobiegać zawałom serca i udarom oraz zmniejszać uszkodzenia DNA.

Kiwi jest także źródłem witaminy E, która wspomaga układ odpornościowy oraz kwasu foliowego, który pomaga w tworzeniu zdrowych czerwonych krwinek i zapobiega wadom wrodzonym u płodu. Owoc ten pomaga też regulować poziom cukru we krwi, nawilża i wzmacnia skórę, a nawet zapobiega zwyrodnieniom plamki żółtej i wzmacnia wzrok.

Kiwi ma mnóstwo zalet, więc nie brakuje lekarzy i dietetyków, którzy zalecają włączenie tego owocu do codziennej diety. Kiwi można spożywać solo, dodawać do ulubionych koktajli czy soków, pamiętając jedynie, by przechowywać je w temperaturze pokojowej lub w lodówce. W celu uzyskania większości przeciwutleniaczy warto spożywać ten owoc w mocno dojrzałej formie.