W taki sposób rujnujesz swoją dietę. Problem przychodzi wieczorem

Dieta w procesie odchudzania się stanowi podstawę. Tuż za nią jest odpowiednia aktywność fizyczna i dbałość o takie czynniki, jak niski poziom stresu i jakościowy sen. Wszystko to razem może dać spektakularne efekty pod postacią utraty wagi.

Jednak gdy pojawia się zaburzenie diety, możemy mieć spore problemy z zachowaniem lub z utratą wagi. Często głównym winowajcą jest wieczorne podjadanie. Gdy kończymy dzień i siadamy na kanapie, by obejrzeć film lub serial, czy też czytamy książkę, często sięgamy po przekąski - chipsy, precelki, popcorn.

To wszystko może okazać się punktem zwrotnym w przygodzie z dbaniem o sylwetkę. Nawet jeśli w ciągu dnia przestrzegamy diety i staramy się spożywać zdrowe posiłki, to zguba może przyjść właśnie wieczorem pod postacią podjadania.

Co robić, by tego uniknąć?

Pierwszym powodem wieczornego podjadania mogą być źle zbilansowane posiłki w ciągu dnia. Często chcąc szybko zgubić zbędne kilogramy, zakładamy zbyt duży deficyt kaloryczny, a to z kolei powoduje, że możemy odczuwać zbyt często głód, co nie jest prawidłowe. Finalnie wieczorem zaspakajamy głód i to najczęściej w nieodpowiedni sposób.