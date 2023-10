Spis treści: 01 Zdolność produkcji witaminy D przez grzyby

02 Grzyby leżakujące w słońcu - przemiany

03 Ile witaminy D są w stanie wytworzyć grzyby?

04 Tani suplement diety

Zdolność produkcji witaminy D przez grzyby

Cechą wyróżniającą grzyby spośród innych roślin jest możliwość produkowania witaminy D. Co ważne, są one jedynym źródłem tego składnika, który nie jest pochodzenia zwierzęcego.

Aby gromadzić w sobie witaminę D, grzyby potrzebują dostępu do naturalnego światła słonecznego. Z tego względu znajdziemy jej najwięcej u gatunków porastających skraj lasu. Cały proces ma związek z przekształceniami metabolicznymi oraz obecnością ergosteroli. Ekspozycja na promienie UV sprawia, że ergosterol zmienia się w prowitaminę D2. W kolejnym kroku wystarczy poddać ją prostej przemianie chemicznej, by stała się pełnoprawną witaminą D2, bezpieczną dla człowieka.

Grzyby leżakujące w słońcu - przemiany

Zdjęcie Wysuszone na słońcu grzyby zawierają w sobie sporo witaminy D / ARKADIUSZ ZIOLEK / East News

Na ogół zakłada się, że proces produkcji witaminy D zachodzi jedynie na etapie dojrzewania grzybów, które w spokoju wyrastają w sprzyjających warunkach. Okazuje się jednak, że nic bardziej mylnego. Specyficzne przemiany chemiczne mogą zachodzić w tych wyjątkowych okazach tuż po ich zerwaniu, pokrojeniu, a nawet suszeniu.

Poddanie ich tym czynnościom wcale nie zakłóca możliwości produkowania witaminy D. Wystarczy, że zostaną poddane działaniom promieni słonecznych. Całkowita ilość wytworzonego składnika zależy od kilku czynników, m.in.:

pogody,

pory dnia,

szerokości geograficznej,

całkowitego czasu ekspozycji słonecznej.

Co ciekawe, najwięcej witaminy D mają szansę wyprodukować grzyby pokrojone w plasterki, gdyż zwiększa się ich powierzchnia kontaktu z naturalnym światłem.

Ile witaminy D są w stanie wytworzyć grzyby?

Niemieccy naukowcy przeprowadzili eksperyment, do którego wykorzystano popularne pieczarki. W pomieszczeniu zmierzyli poziom witaminy D w grzybach. Uzyskany wynik był dość niski, gdyż wynosił ok. 2 μg/ 100 g. W kolejnym kroku pokrojono pieczarki w cienkie plastry, ułożono na blaszce i umieszczono w pełnym słońcu. Już po ok. 15 minutach przebywania pod naturalnymi promieniami słonecznymi, wartość ta wzrosła do 17,5 μg/ 100 g.

Odkrycie było o tyle szokujące, że taką dawkę znajduje się zazwyczaj jedynie w tłustych rybach morskich. Jest ona również niezbędna do pokrycia dziennego zapotrzebowania na witaminę D dostarczaną z pożywienia. Po godzinie niespiesznego leżakowania poziom ponownie wzrósł do 32,5 μg/100 g. Na tym etapie naukowcy nie przerwali eksperymentu, pozostawiając pieczarki do naświetlania jeszcze przez 2 godziny. Kolejne pomiary nie przyniosły jednak spektakularnych efektów. Grono specjalistów doszło do wniosku, że wystarczy ok. 15-60 minut naświetlania, by uzyskać zdumiewający wynik.

Tani suplement diety

Zdjęcie Leżakujące na słońcu grzyby są doskonałym źródłem witaminy D / 123RF/PICSEL

Odkryta właściwość grzybów niesamowicie zelektryzowała naukowców oraz postawiła na nogi specjalistów w dziedzinie żywienia. Część ekspertów sygnalizuje, że dzięki postępowi nauki w przyszłości będzie można opracowywać specjalne mieszanki naświetlanych promieniami UV grzybów. Poddane specjalnemu traktowaniu okazy staną się tanim suplementem diety. Poddawanie grzybów działaniu specjalnych promieni stosuje się także obecnie. Czynność ta ma na celu dodatkową poprawę ich prozdrowotnych właściwości. Warto mieć jednak na uwadze, że jest to proces, który dopiero zyskuje na popularności, dlatego też nie stosuje się go powszechnie.

