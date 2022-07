W trakcie wędrówki po górach wielokrotnie możemy od przechodniów usłyszeć słowa przywitania. Na częściej uczęszczanych szlakach może być to nieco uciążliwe - chcemy patrzeć pod nogi i jesteśmy zmęczeni odpowiadaniem każdej spotkanej osobie. Zwyczaj ten może jednak ocalić życie, dlatego warto go podtrzymywać.

Dlaczego witamy się na górskim szlaku?

Dla młodzieży może wydawać się to zabawne lub stanowić okazję do poznania nowych ludzi. Miłośnikom gór już dawno weszło to w krew. Mało kto wie jednak, dlaczego tak naprawdę witamy się na górskim szlaku. Okazuje się, że jest to zwyczaj mogący ocalić nam życie. Zazwyczaj, gdy ktoś się z nami wita, podnosimy na chwilę głowę, żeby zobaczyć kto to. Dzięki temu na moment skupiamy uwagę tylko i wyłączenie na wygląd przechodnia.

Witajmy się na górskim szlaku - to może ocalić życie

Kiedy oderwiemy na chwilę wzrok od czubków naszych butów i skupimy się na osobie, z którą się mijamy, nasz mózg na pewno zapisze choćby skrawek wizerunku górskiego piechura. Zapamiętamy fryzurę, kolor bluzy, czy mijana osoba miała krótkie, czy długie spodnie. Jak mniej więcej wyglądała jej twarz. To właśnie - jak w starym, polskim przysłowiu - w tych małych szczegółach tkwi diabeł. Zapamiętując choćby kolor czapki czy bluzy innego wędrowca, możemy uratować mu życie. Kiedy? Zazwyczaj okazuje się to przydatne w przypadku zaginięć w górach.

Zdjęcie W górach należy zachować wyjątkową ostrożność i czujność, również w stosunku do innych na szlaku / Stanisław Bielski/Reporter / East News

W mediach pojawiają się wtedy zdjęcia zaginionych oraz informacje, w jakich ubraniach wyruszyli na szlak. Jeśli rozpoznasz osobę, powinieneś niezwłocznie skontaktować się z odpowiednimi służbami i podać informacje na temat tego, gdzie oraz o jakiej godzinie (oczywiście w przybliżeniu) się spotkaliście, w jaką stronę kierowała się osoba zaginiona oraz którym pod względem trudności szlakiem się przemieszczała. Wszystkie te dane będą pomocne ratownikom w odnalezieniu zaginionych.

Influenserka apeluje - witajmy się na górskich szlakach

Niedawno post na ten temat opublikowała w social mediach mewa_w_locie. Podróżniczka apelowała do swoich obserwujących, by witali się na górskim szlaku oraz tłumaczyła, dlaczego jest to tak ważne i przydatne. Jej materiał wideo obejrzało już niemal 80 tysięcy osób. Gratulujemy inicjatywy i mamy nadzieję, że trafi ona do jak największego grona odbiorców.