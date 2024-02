Kopytka: zacznij od ziemniaków

Kopytka, czyli ziemniaczane kluseczki, to coś, co można podawać solo, z dodatkami albo jako dodatek do dania głównego. Nieważne, jaka opcja obowiązuje, to jedno jest pewne: nie są trudne, a jeśli coś nam nie wychodzi, to nie trzeba zrażać się niepowodzeniami. Z czego zrobić kopytka? Można przygotować je ze świeżych ziemniaków, ale można zrobić je z tych, które zostały z poprzedniego dnia, co tym samym sprawi, że nic w domowej spiżarni się nie marnuje. Nieważne, która opcja obowiązuje u nas, to jedno jest pewne: nie wszystkie ziemniaki nadają się do kopytek. Najlepiej wychodzą z gatunków mączystych, lepiej się wiążą i nie rozpadają się w trakcie gotowania.

Reklama

Polecamy: Niesłusznie pomijana w jadłospisie Polaków. Tania i bardzo zdrowa

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak zrobić cynamonowe kopytka? Interia Kulinaria

Ziemniaki się kleją? Co robić?

Co zrobić, kiedy ugotowane dzień wcześniej ziemniaki nie chcą się ładnie formować w masie, tylko niemiłosiernie kleją się do rąk? Zasady są dwie: ziemniaki z mąką powinny być sprawnie i szybko wymieszane, bo im dłużej przeciągamy proces, tym ziemniaki chłoną więcej mąki, a jej dosypywanie sprawi, że kopytka wyjdą twarde. Jeśli sztuka szybkiego zarabiana ciasta nie weszła nam jeszcze w krew, to można zastosować jeden patent. Kiedy ziemniaki na kopytka zaczną się nam lepić do rąk, wystarczy dodać do masy łyżkę oleju. Problem powinien zniknąć.

Kopytka się kleją podczas gotowania? Co robić?

Sklejone kopytka? To chyba największa zmora ziemniaczanych kluseczek, które muszą być podane na obiad. Istnieją jednak metody, które zapobiegają tej niedogodności. Wiele osób stosuje wlewanie do gotującej się wody odrobiny oleju, co ma zapobiegać sklejaniu się klusek. Niestety, tak samo jak w przypadku przyrządzania makaronu, sposób nie zawsze działa. W takiej sytuacji lepiej po prostu gotować je mniejszymi partiami, co jest lepszym rozwiązaniem. Po odcedzeniu można umieszczać kopytka na talerzach posmarowanych niewielką ilością oleju bądź masła.

Zdjęcie Dodajesz olej do wrzątku? Ten patent nie zawsze się sprawdza / 123RF/PICSEL

Jak przygotować kopytka?

Zanim zaczniemy przygotowywać kopytka, czas poznać potrzebne składniki oraz proporcje:

kilogram ugotowanych ziemniaków

200 g mąki pszennej

jedno jajko

sól

Sposób przygotowania kopytek:



Ziemniaki przecisnąć przez praskę, a następnie dodać jajko i mąkę. Szybko zarobić ciasto, aby miało jednolitą konsystencję. Następnie przekładamy zawartość miski na stolnicę i formujemy równe, długie wałeczki. Spłaszczmy je, a następnie kroimy na kopytka, o długości centymetra albo dwóch. Surowe kopytka gotujemy w osolonej wodzie: półtorej minuty od wypłynięcia na wierzch.

Uwaga: jeśli chcemy, aby nasze kopytka były jeszcze delikatniejsze, warto do gotującej wody dodać szklankę mleka.

Polecamy: Czy można smażyć dwa razy na tym samym oleju? Oszczędność nie zawsze popłaca